Szlavicsek Judit hévízi írónő könyvei a krimik világába kalauzolnak el bennünket. Izgalmasan kibomló történetei számunkra is ismerős helyszíneken játszódnak; felvillantják előttünk a balatoni világ vadabb és egyben sejtelmesebb oldalát. Olvasóinak jó hír, hogy május végén megjelenik az írónő új regénye. Ezekről a témákról is szót váltottunk Zaol-podcast műsorunkban, amelynek első része alább elérhető, hamarosan pedig a folytatást is megtalálják felületeinken.