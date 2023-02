Minderről a zenekarvezető Kránitz Tóni, a Shabby Blues Band szájharmonikása beszélt lapunknak. Elmondta: Gedeon Gida Attila a csapat több mint három évtizedes történetének egyik meghatározó zenésze volt, hiszen mintegy húsz éven keresztül játszottak együtt vele. Emellett alapító tagja is a Shabby Blues Bandnek, amiből egyszer már kivált, majd később visszatért. A legutóbbi albumuk, a tavaly megjelent Szomorú boldogság dalait szintén a gitáros írta, ám ez a lemez ismét egy korszak végét jelentette.

– Megfáradt a hosszú időn keresztül nagyon jól működő kapcsolat, ezért úgy láttuk, változásra van szükségünk – magyarázta a zenekarvezető. – Gida helyére egyelőre az a Wohner Csaba érkezik, aki szintén nagyon tehetséges gitáros, majd rövidesen Salamon Attila is visszatér hozzánk. Ő korábban közel egy évtizeden keresztül volt már tagja a Shabby Blues Bandnek, s három lemezünk is készült vele. A visszatérésére azért kell egy ideig még várni, mert színházbéli elfoglaltságai miatt nem tudja áprilisnál előbb vállalni a közös munkát. A Kőműves Kelemen rockopera előadásainak befejezését követően azonban rögtön csatlakozik ő is.

Kránitz Tóni további változásokról is beszámolt. Mint mondta, az énekes Molnár Manó Zsolt szintén visszatér a zenekarba, így két gitárossal és három énekessel működnek tovább. Ez nemcsak azt teszi lehetővé, hogy a zenekar valamennyi korszakából válogassanak dalokat a koncertműsorba, de az eddiginél sokkal biztonságosabb működést is eredményez.

– Az új felállás bemutatkozó koncertje március 10-én lesz, a Keresztury VMK-ban Deák Bill Gyula és zenekara előtt lépünk fel – tette még hozzá a Shabby Blues Band vezetője. – Salamon Attila itt még nem lesz velünk, de a három énekes, Angyal Endzsi Tibor, Molnár Manó Zsolt és Gál Szabolcs igen, ezért ezt tekintjük a zenekar legújabb korszaka nyitányának.