Hatvanöt éve adták át a zalaegerszegi Ady mozit. Most az energiatakarékossági intézkedések miatt, várhatóan március végéig nem vetítenek ugyan filmeket, de aztán biztosan visszakapjuk – jó lenne, ha legalább még 65 évig szolgálná a várost. Lehet ugyanis bármilyen nagy és modern a tévénk, jöhet akárhány streaming szolgáltató, pattoghat a filmhez a kukorica az otthoni mikróban, ami mind nagyszerű, de a filmszínházzal nem tud versenyre kelni. Mert a mozi program, vesszük a kistáskánkat (éppen egy szép alkalmi darabot választott a hónap műtárgyának a Göcseji Múzeum), elindulunk, s film közben nem ugrálunk fel teáért/sörért/kipakolni a mosógépet. Az Ady mozi ráadásul történelem is, erről már Káli Csaba írt cikket - hamarosan portálunkon is elolvashatják.