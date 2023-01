A részletekről Salamon Sándorné, az olvasókör elnöke tájékoztatta portálunkat. Elmondta: az első nagy évindító rendezvényük február 4-én, szombaton várhatóan 15 órakor lesz a kanizsai Erzsébet téren, ahol a mohácsi busók mutatkoznak be a közönségnek. A busójárást mindenki ismeri: tavaszváró, téltemető népszokás, amely a Mohácson és környékén élő, többségükben római katolikus délszlávok, a sokácok farsangi maszkos alakoskodásából és dramatikus néphagyományából ered.

- A mai gazdasági helyzetben nincs mindenkinek lehetősége elutazni Mohácsra, viszont a fűzfából faragott, hagyományosan állatvérrel festett, birkabőrcsuklyás maszkot viselő busók bemutatkozása új színt hoz a városba - folytatta az elnök. - Kapcsolatunk a mohácsi társasággal régi, hiszen az Olvasóköri Országos Szövetségből jól ismerjük őket. Más városokban is vendégszerepeltek már, ám Kanizsára most először látogatnak el, a programot a Bethlen Gábor Alap rendezvényszervezésre elnyert pályázati forrásából finanszírozzuk.

Tavasszal, amint az energiaválság után újra kinyithat a közönség előtt a Móricz Zsigmond Művelődési Ház, hagyományos locsolóbált tartanának tagságuknak. Egyelőre a húsvét utáni szombatra gondoltak. Addig is a kiskanizsai plébános, Nagy Vendel jóvoltából a szervezetükhöz tartozó Árvácska Dalkör énekkari próbáit a felújított, Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt templom plébániájának közösségi házában tartják.

- Közben Kardos Ferenc könyvtáros szerkesztésében készül egy, az olvasókörünk történetét feldolgozó kiadvány - mondta Salamon Sándorné. - Ennek bemutatását a könyv hónapjában, áprilisban tervezzük. A dalkör továbbra is aktív, sokat énekelünk, új dalokkal is készülünk és várhatóan ősszel, október elején megtartjuk népszerű dalostalálkozónkat is. A tavaly érkezett négy új férfitagunk, Szokol Pál, Dávidovics László, Borbély Balázs és Zsiga István könnyen beilleszkedett a csapatba. Az egységes megjelenésünk érdekében, szintén a Bethlen Gábor Alapból nyert összegből, új fellépőruhákkal gazdagodhat csoportunk.