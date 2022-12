A zenés rendezvényre a Lenti Arany János Általános Iskolában került sor. A zeneszerető közönség több stílusban hallhatott karácsonyi énekeket. A kamarakórus mellett vendégelőadók is felléptek, köztük az iskola kiskórusa, a zeneiskola ifjú növendékei, illetve a Junior Príma-díjas Gubinecz Ákos népdalénekes, Paál Adrián, Böröcz Roli és zenésztársa, Zelkó Tivadar.

Forrás: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

Második alkalommal hívta meg a kórus a közönséget önálló koncertjére, de a környéken és már távolabb is ismerhetik nevüket, hiszen számos helyen énekeltek már rendezvényeken.

Még 2018 decemberében fogalmazódott meg a gondolat zenekedvelő barátnők közt, hogy milyen jó lenne feleleveníteni és kamatoztatni még az iskolai énekkarban, zeneiskolában megszerzett tudást, feleleveníteni a szép emlékeket, élményeket. Így jött az ötlet, hogy kórust alakítanak. Eleinte önmaguk szórakoztatása volt a cél, aztán álmodtak egy nagyot és színpadra álltak. 2019 januárja óta pedig egyesületként működik a Trilla Kamarakórus.

Ahogy magukról megfogalmazták: trillásnak lenni egy életérzés. A próbákon a fegyelmezett gyakorlás mellett a humor és a jókedv elengedhetetlen. Egymást segítve, támogatva tanulják a dalokat, fejlesztik magukat hétről hétre. A csapatban mindenki véleménye számít, közösen választják ki a színpadra szánt dalokat. A felkészülés közben pedig a jó és néha kevésbé jó élethelyzetekben is barátokként segítik egymást.

Lenti környékén sok helyen énekeltek már, de messzebb is eljutottak, így Zágrábba, a Balaton-partra, de az idei adventi időszakban Zalaszentlászlón is közönség elé léptek. Repertoárjukat mindig a szervező kívánsága szerint alakítják. Jótékonykodni is szeretnek, idősek otthonában, óvodában, adventi gyertyagyújtásokon, szülinapokon is felléptek már - ahogy fogalmaztak - szívből.

A karácsonyi koncertet már az előző években is tervezték, ám a járvány közbeszólt, viszont idén végre erre is lehetőség nyílt.

A mai világban az emberek sietnek, rengeteg stressz veszi körül őket, főleg ilyenkor, az év végén. Ezzel a koncerttel szerettek volna összehozni mindenkit, akit sikerült megszólítaniuk, hogy együtt hangolódjanak velük az ünnepekre, egy kicsit megpihenjenek, és átéljék a zene varázsát.