RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 23.00 Zene

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Hétvégi programajánló 10.15 Világjáró 11.15 Helyzetkép 12.00 Déli krónika 15.00 Terepjáró 16.10 Hétvégi programajánló 16.30 Múltunk rejtélyei 17.05 Komolyan a zenéről (utolsó pénteken) 18.00 Napi krónika 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Helyzetkép (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Egerszegi Esték 9.30 A Szomszéd Vár 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.15 Generációnk 17.45 Kortalan torna 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 KultúrKör 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 Forgószínpad 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 KultúrKör 21.00 Dokumentum műhely: Ecsetvonások, székelyesen 22.00 Híradó 22.30 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Közérdekes 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Kibeszélő 8.30 Híradó 8.45 Székely konyha és kert 9.15 Göcsej 2022 filmjeiből: The Story of Lily Ebert, Mag 10.15 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 10.45 Lapozó 12.00 Közérdekes 12.30 Kibeszélő 13.00 Székely konyha és kert 13.30 Göcsej 2022 filmjeiből: The Story of Lily Ebert, Mag 14.30 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Szertár 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Közérdekes 20.00 Híradó 20.15 Forgószínpad 20.45 Göcsej 2022: Kócos, Felner Jakab 21.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.15 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Szertár 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Közérdekes 2.00 Híradó 2.15 Forgószínpad 2.45 Göcsej 2022: Kócos, Felner Jakab 3.45 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.15 Lapozó

Keszthely: 6.00 Szignatúra 6.30 Hittel, lélekkel 6.40 Jámbor Jenő tanárúr 7.00 Híradó 7.15 Objektív 7.45 Szőnyeg alá söpört negyed 8.38 Hurut az emlékidézés üzenete 9.00 Szignatúra 9.30 Hittel, lélekkel 9.40 Jámbor Jenő tanárúr 10.00 Híradó 10.15 Objektív 10.45 Szőnyeg alá söpört negyed 11.38 Hurut az emlékidézés üzenete 12.00 Képújság 18.00 Szignatúra (ismétlés) 18.30 A csókai uradalom 18.46 Rigmus 18.50 Véleményem szerint 19.00 Híradó 19.15 Máskép/p 19.45 Balasport 2022 20.15 Kvantum 20.49 A hárfa eredete 20.56 Gyakorlatok visszhangra 21.00 Szignatúra (ismétlés) 21.30 A csókai uradalom 21.46 Rigmus 21.50 Véleményem szerint 22.00 Híradó 22.15 Máskép/p 22.45 Balasport 2022 23.15 Kvantum 23.49 A hárfa eredete 23.56 Gyakorlatok visszhangra 0.00 Képújság

Hévíz: Képújság, hírek, információk, közlemények, hirdetések

Lenti: 19.00 Lenti Krónika: Lenti szülők leplezték le az ELTE gender-érzékenyítő kurzusát – Zalai Krónika – Képújság, benne: hírek, információk, közlemények, friss hirdetések

Kerka Régió TV az összefogás televíziója (Páka, Csömödér, Iklódbördőce, Ortaháza, Kissziget, Zebecke, Mikekarácsonyfa, Nova, Lovászi, Tormafölde, Kerkateskánd, Tornyiszentmiklós, Dobri, Csesztreg, Rédics, Külsősárd, Belsősárd, Resznek, Baglad, Zalabaksa, Kerkabarabás, Pórszombat, Szilvágy, Kálócfa, Kozmadombja településeken): Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések 19.00 A 2022. november 22-i, keddi műsor ismétlése: Szüreti felvonulás Pákán – 25 éves a Tornyiszentmiklósi Kerti Sándor Kulturális Egyesület – Zalai Krónika – Képújság: közérdekű közlemények, önkormányzati információk, programok, hirdetések