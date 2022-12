Nem véletlen, hogy ezen a helyszínen tartották meg a rendezvényt, hiszen a Nagykanizsai Jazz Klub egyik alapítójának, Pék Pálnak a hagyatéka is itt található. Épp ezért az esemény előtt Pék Pál költő-tanár munkásságáról Kardos Ferenc, a könyvtár igazgatóhelyettese szólt. Elmondta: a Pék hagyaték fontos részét képezi a helyi jazzélettel foglalkozó írásos és hangzó anyag. Ezt követően Halász Gyula, a rendezvényt szervező Magyar Jazz Szövetség, valamint a Magyar Jazzkutatási Társaság tagja Turi Gábor munkásságról beszélt.

Turi Gábor bevezetőjében méltatta Nagykanizsa jazzéletét, hagyományait és kiemelte, hogy fontos lenne a jövő évben megünnepelni az első nemzetközi jazzfesztivál 50 éves évfordulóját. Majd rátért előadására, amely a New Orleans, a jazz bölcsője címet kapta és Magyar Zene Házában futó, jazz-történeti előadássorozat részeként érkezett Kanizsára.

Az előadó két párhuzamos síkon mutatta be New Orleans régi és mostani jazzéletét, valamint történeti áttekintést adott, gazdag zenei anyaggal fűszerezve. Turi Gábor különféle diakockák bemutatásával elemezte a korai jazz kialakulásának zenei előzményeit, az európai és afrikai hatásokat. Kitért a leghíresebb jazzelőadókra, -együttesekre. Személyes élményeire támaszkodva virtuális „városnézésre” invitálta a hallgatóságot. Sokszor humoros sztorikat beiktatva mesélt a régi New Orleans híres szórakoztató-negyedéről, a legfontosabb múzeumi helyekről és a látnivalókról. A jelenlegi nagyvárosban játszó zenekarok mellett kiemelte a színes, multikulturális város lüktető életét és a fesztiválokat. Végezetül két könyvét, az Amerikai jazznaplót és a Magyar jazznaplót. A bibliotékának pedig egy ritkaságnak számító, 1956-ból származó jazzfelvételt ajándékozott. Az ezen lévő anyagot közvetlenül a forradalom kirobbanása előtt vették fel, és Willis Conover lejátszotta az Amerika Hangja rádióállomáson. Ezt az anyagot az 1956-os események 50. évfordulója alkalmából CD-n is kiadták.