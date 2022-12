Az idei esztendőben is megtartották a Magyarország 365 elnevezésű pályázatot, melyre 38 ezer (!) fotó érkezett három kategóriában: természet és táj, épített és tárgyi örökség, valamint életképek. A díjátadót nemrégiben a fővárosi Operaház Eiffel Műhelyházában tartották. A műsor házigazdája Istenes László volt, köszöntőt többek mellett a pályázat megálmodója, Dömötör Csaba mondott. A zsűri elnöke Kaiser Ottó fotográfus, fotóriporter volt, de a rendezvényen minden zsűritag részt vett, például Keleti Éva Kossuth- és Balázs Béla díjas magyar fotográfus is.

Végh Bence Fotós: GABOR NAGY

- Egyik kedves, a nyilvánosságot kerülő fotós mentorom és barátom hívta fel a figyelmemet a pályázatra az elkészült fotómmal kapcsolatban, így nagy levegőt véve, az esélytelenek nyugalmával beküldtem azt - mesélte Végh Bence. - Mivel az előző évek nyertes fotóiról tájékozódtam, nem számítottam semmire. Meglepetésként ért a szervezők levele, hogy a kiválasztott 365 fotó közül a 165 legjobb fotó közé választották a képemet – melyre közönségszavazást hirdettek. Eddig eljutni is több, mint amiről álmodtam. A 365 képből egy fotóalbum készül, mely megvásárolható lesz a nagyközönség számára is. Azok az érzések, amelyek még kavarognak bennem, szinte leírhatatlan. Megtiszteltetés volt ott és abban a közegben lenni. Nem lehetek elég hálás mindazoknak, akik folyamatosan a támogatásukról biztosítanak és lehetőségeket nyújtanak, s bizalmat szavaznak nekem. Érzem és hiszem, jó úton haladok a kitűzött céljaim felé. Idén érettségizem a Batthyány-gimnáziumban és a jövőben is szeretnék fotózással, kisfilm-készítéssel foglalkozni.