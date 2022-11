- Már az óvodában mesemondó versenyen szerepeltem, ezt a világot nagyon élveztem már akkor is – mesélte. – Az általános iskolában is folytatódott mindez, mese- és versmondó viadalok állandó résztvevője voltam. Ezért a pályaválasztásnál tudtam, hogy drámatagozaton tanulnék tovább. Emiatt a legközelebbi, kaposvári Munkácsy-gimnáziumot választottam, ahol hódolhattam a szenvedélyemnek. Török Tamás rendező segítségével részt vettem a színművészeti felvételi előkészítőn, mentorként nagyon sokat segített. Négyszer jelentkeztem a fővárosi Színház- és Filmművészeti Egyetem próza osztályaiba, de nem vettek fel. A célom mellett kitartottam, hiszen csak ezt az utat láttam magam előtt, ezért a szintén budapesti Nemes-Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium táncos és színész szakképzését végeztem el. Játszottam a székesfehérvári Vörösmarty Színházban, illetve több előadásban a szolnoki Szigligeti Színházban, azóta pedig szabadúszóként tevékenykedem.

Mérei Gabriella pozitív személyisége is kellett ahhoz, hogy nem csalódásként élte meg a sikertelen felvételit. Szerinte meg kell tanulni ebben a szakmában, hogy olykor sok kudarc éri a színészeket, de fel kell állni. A válogatókon és a meghallgatásokon a visszautasítás normálisnak számít, ezt a helyén kell kezelni. Nem azért történik, mert rossz és tehetségtelen lenne, pusztán épp az adott projekthez más karaktert kerestek, vagy a rendező elképzeléséhez más karakter passzolt. Ez az út, amit kijelöltek számára, ebben leli örömét, és pontosan tudja: a rosszabb időszakokat mindig felváltják a jobbak és a tapasztalatok azt mutatják, hogy ez így is van.

Fotós: Győrfi-Forgács Bea

- Színészként igyekszem nyitott és sokszínű lenni – folytatta. – Nagyon szeretem azokat a szerepeket, alakításokat, amilyen nem vagyok a való életben vagyis a szélsőségeket, amikor a határaimat kell feszegetnem. Ez kivételes kihívást jelent és feltölt energiával. Bár korábban jórészt zenés darabokban, komédiákban szerepeltem, mégis inkább a prózai színház érdekelt, viszont a tapasztalatszerzések sokat jelentenek, adnak. Legutóbb a Ludas Matyi junior kortárs átdolgozásában játszottam. Ludas Matyi szerelmét alakítottam, aki ebben a kissé „megcsavart” történetben épp Döbrögi menyasszonya. Jó hangulatú zenés darabot állítottunk össze, melynek a járvány miatt csúszott a bemutatja. Szerepeltem még filmekben, sorozatokban, reklámokban, sőt kisfilmek is megtaláltak. Korábban szerettem volna egy művész színház társulati tagja lenni, de most a filmezés jobban érdekel, szívesen lennék akár egy sorozat állandó szereplője, de nagy játékfilmekben is szívesen bemutatkoznék.