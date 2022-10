Az ünnepségen részt vett Tóth Norbert képzőművész, aki ugyancsak a 2022-2025 között támogatott ösztöndíjasok között szerepel. Mint ismert, a Magyar Művészeti Akadémia átfogó művésztámogatási rendszer kiépítését kezdte meg 2018-ban. A legnépszerűbb művészeti ág idén is a képző-, és a zeneművészet bizonyult.

Bizonyára emlékeznek, a zalaegerszegi alkotó kisebb támogatások mellett néhány éve a Római Magyar Akadémia ösztöndíját nyerte el, aminek folyománya a 2018-as zalaegerszegi önálló tárlat volt. Tavaly a Visegrádi Alap Művészeti ösztöndíjával vett részt a három hónapos krakkói tanulmányúton. A képzőművész hozzátette, a sikereknek köszönhetően a grafikai tervezőmunkák mellett most három évig még inkább az alkotóművészetre fókuszálhat.

– A program előírja négyhavonta a szekcióülést, akkor prezentálja minden ösztöndíjas az addig elért eredményeit, miközben a mentorunkkal megvitatjuk az aktuális kérdéseket. A díjátadó ünnepségen volt az első ilyen találkozó, amin tizennégyen vettünk részt Magyarországról és a Kárpát-medencéből – tájékoztatta lapunkat Tóth Norbert. – A munkatervhez szigorúan tartjuk magunkat, de rajtunk kívül álló okok miatt meghiúsulhat egy-egy elem. Én például szerettem volna elmenni Enerhodar-ba, ami Ukrajnában található, itt van Európa legnagyobb atomerőműve.

– Miért éppen oda?

– Nagyon izgalmas témát választottam, ami később akár a doktori kutatásom témája is lehet. A tudományos alapú képzőművészeti projektem azzal foglalkozik, hogy a képzőművészetben hogyan jelenik meg a szociológiában egyébként ismert fogalom, a „csinált városok” fogalma és az ilyen helyeken élő emberek identitásváltozása, illetve, hogy ezt hogyan lehet megjeleníteni, feldolgozni a képzőművész eszközeivel műalkotásokban. Az ukrajnai atomerőmű környéke, városa is ilyen, érthető okokból most oda nem mehetek. Terveim szerint hazai és kelet-közép-európai városokat szeretnék meglátogatni, tanulmányozni, például Lengyelországból, a volt jugoszláv államokból. Ezen kívül német és angol településeket választottam. Városvezetőkkel, döntéshozókkal, építészekkel, szociológusokkal, művészet-szociológusokkal és helyi művészekkel fogok találkozni. Köztük Szirmai Viktóriával, aki éppen a „csinált városokkal”, szebben monda az „új városokkal” foglalkozik.

– Mit vársz ettől a kézzel foghatóan hosszú és szerteágazó munkától, művészeti ösztöndíjtól?

– Az utóbbi tíz évben sokszor sikerült komplex módon járnom körbe a témákat, azaz kutatással kezdtem, majd műtárgyakká, sorozatokká váltak az élmények, a megszerzett információk, a benyomások. A műalkotás mindig egyfajta kijelentés, egy állító mondat, egy gondolat közvetítése, amit tudományos eszközökkel tudok hitelessé tenni. Fontos számomra, hogy mindig legyen valamilyen ismeret a műtárgyakkal való megnyilatkozásom mögött. Mondhatni, konceptuális művészet az enyém. Történész a másik végzettségem, tehát örömmel végzem a kutatómunkát. A projekt eredményeként biztosan születnek dokumentációk, publikációk, videók, tanulmányok. Sokatmondó az, hogy egy város miként bánik a múltjával, ennek egyik jó példája Rómában William Kentridge fríze, ami a város történetének nemcsak a szép, hanem a kevésbé dicső dolgait is bemutatja. Őszinte, igaz, de nem bántó. Az a kérdés tehát, hogy ez az őszinteség hogyan tud egy műtárgyban megjelenni. A munkatervemben szerepel, hogy próbálok olyan skicceket készíteni, ami később akár köztéri alkotássá is válhat. Ötleteket gyűjtök tehát a későbbiekre, mindezt humorral ötvözve. Szerintem egy „csinált városnak” inkább el kell fogadnia a valós identitását, nem pedig tagadnia azt. Éppen erre a különlegességre lehet sok mindent építeni.

– Mik is azok a „csinált városok”?

– Olyan települések, amelyek valamilyen oknál fogva mesterségesen jönnek létre, legtöbbször munkás városok. Engem az érdekel, hogy a messziről jött emberek hogyan kötődnek az adott helyhez, hogyan alakul ki az identitásuk, az hogyan mutatkozik meg a helyi a művészetben, illetve a művészet hogyan tudja segíteni őket. Zalaegerszeg nem az a klasszikus „csinált város”, hiszen nagy

múltja van, ám a szocializmus idején az iparosításnak köszönhetően sokan, az eredeti lakossághoz képest kétszer annyian települtek be az addig inkább mezővárosi vagy polgári életet élő településre. Kérdés, hogy ez miként hat mind a mai napig például a kulturális életre. A jelenleg is tapasztalható jelenségeknek ez az oka.

– A képzőművészet miként kapcsolódik ehhez a projekthez?

– Nincsen meghatározva, hogy három év múlva tíz szobrot, nyolc festményt vagy húsz videót kell készítenem. A kutatómunka során minél több ötletet gyűjtök, vázlatolok, dokumentálok. Aztán a csomópontoknál, a fontosabb témáknál ki fog kristályosodni, hogy abból egy festmény vagy egy installáció fog születni. Ilyen téren tehát elég nagy a szabadságom, de a lényeg, hogy ez egy művészeti ösztöndíj, tehát a végére igenis műalkotásokat kell létrehozni. A római ösztöndíj hasonlóan valósult meg, a vállalt téma egy részét tartottam, a többi pedig ott az adott helyszínen derült ki, hogy mi születik belőle. Nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen azt csinálom, amit szeretek, miközben anyagi biztonságot ad. Az utóbbi években, különösen szabadúszóként megtanultam azt, hogy miként kell művészeti pályázatokat írni. Ahogy gyarapodott a portfólióm és tapasztaltabbá váltam, mondatjuk, hogy tudom már, mit érdemes megírni egy pályázatban. A fiatalokat pedig arra biztatom, hogy minél több rezidensprogramon vegyenek részt és gyűjtsenek tapasztalatokat.