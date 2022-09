– Az antológia kézhez vétele után gondolkodtam el azon, hogy valóban lehet és kell „másképp” élni a hetvenen túli életet, mint a sajnálatos pandémia okozta bezártságban, vagy a magába fordulás nem szívderítő állapotában. Szerencsére jócskán akadnak olyan kortársaim, akik megteszik, megtehetik, hogy mások érdekében, közösségben is tevékenykedjenek. Szeretetteljes családi hátterem mellett én ezt teszem – mondta lapunknak.

Idén ünnepelte meg barátnőivel – egy év késéssel – a húszéves jubileumát annak a baráti közösségnek, amelyet 2001-ben hoztak létre, s szintén két évtizede tagja a Nők a Balatonért Egyesület Keszthely és Vidéke csoportjának, ahol az adminisztráció és a kapcsolattartás feladatát végzi.

– A Balaton élővilágának, értékeinek megőrzése mellett kulturális missziót látunk el, amely Keszthely városához köthető. Tisztelettel fordulunk a múlt nagyjainak – elsősorban hölgyeinek – érdemei felé. Hisszük, valljuk, hogy szépíteni, gazdagítani kell a városunkat, meg kell mutatni értékeit. A szívünknek kedves Balaton védelmét szóban, tettben és a gyerekek számára megalkotott „Vigyázz rám!” társasjátékkal is népszerűsítjük.

Nyugdíjba vonulása évében lépett be a keszthelyi Népek Tánca Tánccsoportba, amely Törekyné Nagy Anna irányításával magyar, osztrák, német, holland, román és más táncokat tanul, ad elő, s igyekszik megmutatkozni érdeklődő közönség előtt. Általuk került a Bethlen Gábor Nyugdíjas Klubba, ahol nyolc éve tölti be a klubtitkári teendőket.

– A klub elnöke, Szirmai János nyugállományú alezredes eddigi tevékenységem elismeréseként felterjesztett a Honvédelmi Minisztérium által adományozható tárgyi kitüntetésre, amit személyesen vehettem át, valamint a klub delegáltjaként felelősségteljes feladattal lettem megbízva. Az Országos Nyugdíjas Parlament meghívottjaként részt vehettem annak ötödik ülésén, ahol a nyugdíjas korosztályt érintő aktuális helyzetről hallhattunk előadásokat. Tagja lehettem a keszthelyi Hungarikum Klubnak is, a nyolc „Keszthely értéke” kitüntető címre felterjesztett javaslatomból hét közösség el is nyerte azt. Ez nagy örömmel töltött el.

Bajzikné Panni arról is beszélt, hogy nagyszülőként érzett először késztetést arra, hogy versben is kifejezze gondolatait, azt a sok szeretetet, amit nagymamaként érez.

– A későbbiekben költeményeim megírására már a természet ihletett, a Balaton, egy-egy alkalom, élmény, történés témája is kibontotta az írás kényszerét. Elmémben rögzülnek és találnak ritmust, rímeket a jó vagy kevésbé jó élethelyzetek, melyeket empatikus ráhangolódással igyekszem megformálni. Tizenkét kötetemből nyolc magánkiadásban, négy kiadói szerkesztésében látott napvilágot. Több mint hetven antológiába válogatták be verseim egyikét-másikát. Ez is határtalan boldogság számomra.

A keszthelyi Fejér György Városi Könyvtárban egy-egy kötete kapcsán hat bemutatkozóestet tartott, felkérésre irodalmi esteken, verses délutánokon vesz részt, s a zamárdi KÖT meghívottjaként verselő kortársai között ismereteket és kellemes társaságot talált. Ennek a tapasztalatnak példájaként szeretné Keszthelyen megalakítani az amatőr verselők klubját. Legújabban pedig – Szabó Attila (Pasco) képalkotásának technikáját meglátva – mint mondja, „belekotnyeleskedett” a festészet világába, újabb élménnyel gazdagítva életét.

– Örülök, hogy a világ szépségeit felfedezhetem – zárta szavait.