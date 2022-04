Gutorfölde, Csertalakos és Szentpéterfölde két kosárfonó és egy mézeskalács-készítő szakkört indított tavaly. A jelentkezők 20 alkalommal találkoztak és sajátították el a mézeskalács elkészítését és a vesszőfonást. Mindkét fajta szakkör népszerű volt, olyanok is csatlakoztak a falvakból, akik egyébként csak kevéssé kapcsolódtak be eddig a települési rendezvényekbe.

A megnyitón Nyakas István polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Matyasovszky Margit, a szakköröket meghirdető Nemzeti Művelődési Intézet Zala megyei igazgatóságának vezetője méltatta a munkákat. Elmondta, hogy csodálatos alkotások készültek a vesszőfonóknál és a mézeskalács-készítőknél egyaránt. A Nemzeti Művelődési Intézet állami forrásokkal támogatta a szakköröket, Zalában 95-öt indítottak, ebből 22 volt vesszőfonó. A szakkörök összejövetelei alatt új közösségek épültek, vagy a már meglévők újraépültek a koronavírus-járvány alatti lezárások után. Arról is beszélt, hogy Zala megyében jól őrzik a néphagyományokat, ezt a szakkörök is erősítik és alapot adnak a további építkezésre, hiszen hasonló tevékenységek indítására idén is lesz lehetőség a falvakban.

A megnyitót Fercsák Lászlóné elbeszélése zárta, aki egy helyi történetet osztott meg a hallgatósággal. A kiállítás április 30-ig tekinthető meg.