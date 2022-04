A magyar költészet napja alkalmából a kiállító alkotók verset is mondtak. Garamvölgyi György igazgató arra emlékeztetett, hogy Bakon sok képzőművészettel és alkotóművészettel eljegyzett lakó él, számos ide kötődő művész ér el sikereket. Farkas Tamás polgármester gratuláló köszöntőjében elmondta, maga is rajzolt Fischer György szobrászszakkörében annak idején, és a fotózással is foglalkozott. A kiállított alkotásokat Nagy Szilvia, a zalaegerszegi Ady-iskola művésztanára méltatta, örömét fejezve ki afelett, hogy a gyerekeket az a Gombás Zsófia művésztanár tanítja, aki az ő tanítványa volt.