Erről Rákóczi Marianna pedagógus számolt be lapunknak. Mint írta: az ünnepi műsorban azok a landorhegyis tanulók mutatkoztak be, akik eredményesen képviselték az iskolát az idei tanév városi és megyei versmondó versenyein. Az iskola közössége előtt előadták választott költeményeiket. A szavalók mellett dicséretet kaptak azok a diákok, akik maguk is verselgetnek, ha névtelenül is, de megosztják érzelmeiket, gondolataikat a közösséggel.