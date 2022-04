Nagykanizsán tisztelők és érdeklődők hajtottak fejet Nagy Gáspár Kossuth-díjas költő előtt a Deák téren található emléktáblánál. Az eseményt a Deák tér 6. szám előtt tartották, ahol a ház falán tábla őrzi Nagy Gáspár emlékét, aki gyermekkorának nyári vakációit töltötte az ott élő nagynénjénél. A megemlékezésen Papp Ferenc, a Nagykanizsai Városvédő Egyesület tagja, a HSMK volt igazgatója, a 2007-ben elhunyt Nagy Gáspár barátja mondott emlékező beszédet.

– Az évek múlásával nem engedhetjük emlékét halványulni Nagykanizsán sem, ahová sok szállal kötődött – mondta. – Különösen nekünk, egykori évfolyamtársaknak, a verseit szeretőknek, fiatal versmondóknak kell emlékeznünk. Egyben emlékeztetni minden fórumon a tágabb honi közösséget: Nagy Gáspár a magyarságért elkötelezett bátor kiállása, a kultúra és erkölcs értékeinek képviselete, politikai feladatvállalása, költői nyelvének gazdagsága révén kiemelkedett nemzedékünkből.

Egész életpályája, tehetsége, emberszeretete példa lehet a ma identitást kereső emberének – mondta Papp Ferenc, és hozzátette: Nagy Gáspár gazdag hagyatékát, életművét csak határozott eltökéltséggel, emelkedett lélekkel és jóakaratú emberekkel lehet ápolni és népszerűsíteni. A közösségnek, vagyis a lokálpatrióta kanizsaiaknak ez is lehet a költészet mai ünnepének üzenete.

Nagykanizsán, Nagy Gáspár emléktáblájánál Papp Ferenc, Noviszky Ida művelődésszervező, Kovácsné Mikola Mária, a Kanizsai Kulturális Központ igazgatója, Gergye Rezső, a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatója, Foricsekné Kovács Szilvia énekes

Forrás: Szakony Attila / Zalai Hírlap

A költőről elnevezett versmondó versenyt a HSMK-ban rendezték. A találkozóra nyolc közép- és három általános iskolás jelentkezett. A zsűri az általános iskolások közül a Honvéd Kaszinó Városi Színpadától Feszt Gergőt találta a legjobbnak, az idősebbeknél ugyancsak a színpad kiválósága, Deme Viktória lett a legjobb. Különdíjat kapott a színpad részéről Vörös Anna és a Batthyány-iskolás Ott Zoé.

Zalaegerszegen több rendezvényen is megemlékeztek tegnap a költészet napjáról. A magyar történelem és kultúra hagyományait ápoló Zalai Magyar Nemzeti Szövetség és a Rákóczi Szövetség Zalaegerszegi Szervezete Wass Albert szobránál, a Baross ligetben tartott ünnepséget az 1964 óta József Attila születésnapjára időzített jeles alkalomból. A Mindszenty-gimnázium 10. osztályos tanulói, Polgár Domonkos és Nagy Annamária szavalatai színesítették az ünnepséget (József Attila és Reményik Sándor költeményeiből hangzott el előadás), majd Paál István, a szervező egyesületek elnöke mondott beszédet. A szónok az emléknap fontossága mellett a magyar költészet egyetemes, európai értékeit méltatta, s költőnagyságainkról szólt a történelem különböző korszakai – a humanizmus, a reneszánsz, a barokk, a romantika, a felvilágosodás, a XX. század –, illetve a kortárs magyar költészet géniuszait sorolva.

Paál István kifejtette, hogy József Attila és a magyar költészet napja örökre összeforrt akkor is, ha proletár, kommunista költőnek hirdették és tanították 44 éven keresztül, lehagyva a tanításból nagy nemzet- és istenszerető költészetét. Ezt bizonyítja József Attila egyik közismert verse is, a Nem, nem, soha!, amelynek Trianonnal összefüggő gondolatai kiadványok, plakátok refrénjeként térnek vissza napjainkban is.

A helyszínválasztáshoz illően Wass Alberttől elhangzott a Hontalanság hitvallása című költemény, majd az ünnepséget koszorúzás és a Szózat közös eléneklése zárta.