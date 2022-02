A Magyar Fotóművészek Világszövetsége (MFVSZ) méltó módon ünnepli jubileumát, ugyanis a húsz évvel ezelőtt alakult szövetség ismét nívós tárlattal, jobban mondva az egerszegivel együtt öt régióban tárlatokkal jelentkezik határon innen és túl. Úgy vallják, hogy a közös történelmet, a nyelvet, a hasonló gondolkodást nem választhatják el a határok, s a Kárpát-menencén túl a világ minden tájáról összefogják fotós társaikat, így többek között Németországból, az Amerikai Egyesült Államokból, Franciarszágból, Hongkongból, Svédországból, Angliából, Svájcból. Alapításkor alig harmincan voltak, jelenleg 9 országból közel 180 tagot számlálnak. Különféle pályázatokon segítik a tagokat, a bemutatkozásokhoz kiállításokat szerveznek, ám legfontosabb feladatuk mégis a magyar identitás megőrzése, átadása. Az utóbbi nyolc évben ezért több témakiírás erősítette ezt: példálul a népi építészet, a hagyományőrzés, a néptánc témakörében küldhettek fotókat a pályázók.

Novák Mihály (RS): Szintetikus virág - Moholy-Nagy László halálának 75. évfordulója kategória II. helyezett

A Nemzetközti-Magyar Fotószalon az elmúlt év járvány okozta nehézségei után (online és korlátozott nézőszommal rendezett tárlatok) most áll újra a megszokott módon a közönség elé. Idén az általános kategória mellett alkotásaikkal megemlékeztek a magyar fotográfia nagy alakja, Moholy-Nagy László halálának 75. évfordulójáról, valamint feldolgozták a magyar nemzeti jelképeket is. Az általánostól eltérő látásmódot vártak a természetfotózásnál, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ajánlására pedig a „Barátom, a bor” témában is készítettek fényképeket.

Mészáros T. László (HU): Életvonal - Általános kategórai I. helyezett

A szövetség elnöke, dr. Patrus Sándor így vallott a megnyitón:

- Munkánk elismertségét jelzi, hogy évről évre egyre többen szeretnének hozzánk tartozni. A szakmai színvonalat, fotográfiai minőséget szem előtt tartva döntünk mindig a tagság bővítésekor, így szelektáljuk a jelentkezőket. Komoly portfóliót várunk, kettő világszövetségi tag ajánlása szükséges. Ha valakit nem veszünk fel, annak sem engedjük el a kezét, hanem továbbra is foglalkozunk vele, támogatjuk a tevékenységét. Vannak, akik nem elsőre kerültek sorainkba, ám nem adták fel és később számtalan díjat, elismerést nyertek. A világszövetség tagságának több mint 85 százaléka rendelkezik nemzetközi fotóművész diplomával (FIAP), elismert tagjai a hazai és nemzetközi fotógráfiai közéletnek. Ők a hírnevünket öregbítik, ezért mi cserébe a tagokat a fotószalon szervezésével, a pályázatokon való részvétellel, fotókönyvek kiadásával segítjük. Tagjaink többsége a szó nemes értelmében amatőr fotóművész. Mi ezt büszkén vállaljuk, mégpedig azért, mert nem függünk senkitól és nem vagyunk kiszolgáltatva szervezetnek, cégnek. Magunk örömére fotózunk, s ezt mutatjuk meg a világnak. A fotóművészet alakulását mindig pozitívan alakították az amatőrök, hiszen ők bátran kísérletezhetnek. Mi nem dokumentáljuk az eseményeket, hanem igyekszünk a saját szemléletünket belevinni a képbe, ez lesz a művészi értékük. Különbség van a jó fotó és a művészi fotó között, előbbihez ugyanis elég egy modern digitális eszköz, míg utóbbi annyival több, hogy gondolatiságot közvetítenek – mondta dr. Patrus Sándor.

A fotószalont dr. Patrus Sándor, a MFVSZ elnöke ajánlotta az érdkelődők figyelmébe

Az elnök hangsúlyozta továbbá, hogy a tagok szívesen találkoznak személyesen a nézőkkel, beszélgetnek a képek születéséről. Az utóbbi időben különösen felértékelődőtt, hogy újra közösségi életet élhetnek. A fotószalon válogatása évente 16 Kárpát-medencei városba jut el, öt régióban öt különféle összeállítást vándoroltatnak. A zalaegerszegivel szinte egy időben nyílt Erdélyben, Felvidéken kiállítás. Három éve használják a „nemzetközti” kifejezést a nemzetközi helyett, aminek a magyarság összefogása a cél, s a világszövetség tagjain kívül mások is megmérettethetik magukat.

A Gönczi Ferenc Galéria legújabb tárlatának megtekintésekor tudtunk beszélgetni a körmendi Fekete Tamással is, aki a MFVSZ Pannon/Dunántúli Régiójának alelnöke.

Péli László (HU): Útmenti portré - Általános kategórai oklevél

- A zalaegerszegi után a Fotószalon 2021 valószínű Letenyére kerül majd, ahol ugyancsak hozzáértő közönséggel találkozunk, utána pedig Pécsre utazik. Külföldön is többször kiállítunk, legutóbb Franciaországban mutatkoztunk be, ahol az érdeklődésre való tekintettel negyedik helyszínre is elkerül a kinti anyag. A tagozataink a szalontól függetlenül vagy azzal párhuzamosan egyéni, csoportos kiállításokkal is jelentkezhetnek. A dunántúli régiónak ugyancsak különféle kiállításokat szervezünk, ami valamennyire átfedi a mostanit, de újabb alkotásokat is tartalmaz. Tagjaink többsége rendelkezik nemzetközi művészi diplomával (FIAP). Mivel a tagság jórésze középkorú és idősebb, azt szeretnénk, ha minél több fiatal csatlakozna hozzánk.

Kinda Botond (RO): Remény - Magyar nemzeti jelképek kategória I. helyezett

Az egerszegi fotószalonnak természetesen zalai vonatkozása is van: a szemlén Ujhelyi Zsolt fotóját oklevéllel, Dr. Simán Lászlóét III. hellyel, míg Mészáros T. László fényképét I. helyezéssel értékelte a zsűri.