- A járvány miatt az eddigiektől eltérően nem télen és tavasszal koncertezünk sokat, hanem nyár végén és ősszel - fogalmazott a művészeti vezető. - A gyerekek szerencsére jól alkalmazkodtak, így nagy gondot nem okozott a változás. Örülünk, hogy működnek az iskolák, ezáltal mi is dolgozhatunk és próbálhatunk a Farkas Ferenc Zene- és Aranymetszés AMI falai között. Az ütőegyüttes idén 28 éves, így már gondolatban tervezgetem a 30 éves jubileumi koncertet, melyet várhatóan 2024-ben tartunk majd meg. Addig is szeretnénk sokat koncertezni, reméljük, idén is sok helyre hívnak majd bennünket. Ezenkívül szeretném megtartani a táborunkat, mely mindig nagyon jó hangulatban telik és fejleszti a fiatalok tudását.

Fekete Melinda Zsófia hozzátette: az idei év nagy feladatának az utánpótlás-együttesek felfejlesztését és a tagok toborzását tartja. A legfiatalabb korosztályt tömörítő kis ABC-csoport létszáma öt fő, az egy korcsoporttal idősebbekből álló úgynevezett "Kis Orffból" pedig előreláthatólag többen a továbbtanulásuk okán más városban folytatják zenei tanulmányaikat. - Ilyenkor egyik szemem sír, a másik nevet - mondta.

- Ha nagyon nehéz is a búcsú, el kell engednem őket, örülök, mert többen a zenei pálya felé orientálódnak. Kívánok nekik nagyon sok sikert, szerencsét és remélem, egyszer majd művészként látogatnak vissza hozzánk. A hamarosan kezdődő tavaszi időszakot reklámvideók gyártásával, egy kis marketingfejlesztéssel és repertoárszélesítéssel szeretnénk tölteni. A legidősebbekből álló "Nagy Orff", a koncertező együttesünk nagyon szép repertoárt épített fel a nyári táborban, melyet még bővítenénk, változtatnánk, színesítenénk. Optimistán tekintek erre az évre, remélem, hamarosan visszaáll az életünk a korábbi, megszokott rendjébe.