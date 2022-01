A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett program keretében az intézmény tanulói Prokné Tirner Gyöngyi, a gébárti Kézművesek Háza szakmai irányítója tárlatvezetése segítségével ismerhették meg a népi kultúra hagyományos stílusú tárgyait, valamint azok modernizált változatait, amelyek a mai lakberendezésben is vállalhatóan elegánsak. A vendég bemutatta a két kiállítót is. Elhangzott: Dulics Margit (Király Zsiga-díjas népművész) formáiban és színvilágában is különleges kosarakat, Hácskó Imréné (Népi Iparművész és Aranykéz díjas) pedig nemzetközi kiállításokon is megjelenő, hetési mintázatú textileket készít. A tárgyak pazar eleganciával hatnak a látogatóra.

A tárlat összeállításában Horváth Zoltánné volt tagintézmény-vezető is közreműködött, a megnyitó rendezvény ünnepi hangulatát pedig az iskola 1.a osztályos kisdiákjaiból verbuvált énekkar segített megteremteni. A gyerekeket ifj. Horváth Károly népzenész vezette.