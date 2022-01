A zalaegerszegi diákokat megszólító program keretében évről évre elsősorban a város szülötte, Keresztury Dezső (1904–1996) író, irodalomtörténész, miniszter, akadémikus költeményei kelnek életre. Az idei rendezvényt kedden tartották a megyei könyvtárban.

– A szavalógála műsorára Keresztury Dezső műveiből, valamint édesapja, Keresztury József egykori polgármester tárcáiból, novelláiból állítottunk össze ajánlást, melyet a középiskolák, gimnáziumok és szakiskolák számára elektronikus formában honlapunkon is elérhetővé tettünk – tájékoztatta lapunkat Tóth Renáta, a Deák könyvtár igazgatóhelyettese. – Emellett természetesen más művet is lehetett választani. A szavalógála nem verseny, nem helyezésért adják elő a műveket a fiatalok, hanem azért, mert Keresztury Dezső és Keresztury József emlékét így kívánjuk együtt őrizni az utókor számára. A zalaegerszegi iskolák mindig szívesen tesznek eleget kérésünknek. Ezúttal is azt kértük, hogy azok a tanulók, akik szívesen mondanak verset vagy prózát, jelentkezzenek hozzánk a gálaműsorra. Minden közreműködőt emléklappal, notesszel, könyvvel jutalmaztunk a szavalógála végén.

A megyeszékhely középiskolái közül a Zrínyi Miklós Gimnázium, a Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium, valamint az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai vettek részt a magyar kultúra napja előtt is tisztelgő könyvtári programban.

– Tornyos Sándor visszatérő szavalóként két verssel is megtisztelte programunkat – emelte ki Tóth Renáta. – A gála keretében bemutattuk a kollégáink által készített, Keresztury Dezsőre emlékező videókat is, melyekkel színesítettük a diákok műsorát.

A Keresztury Dezső és József írásaiba bepillantást engedő gálaműsoron jelen volt a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Zala Megyei Tagozatának elnöke, Szemes Béla, a városban működő Keresztury Emlékbizottság részéről Nitsch Erzsébet, a József Attila Városi Tagkönyvtár igazgatója, a Deák+kert, a könyvtár internetes kulturális folyóirata képviseletében pedig dr. Gyenes Imre és Kocsis Tamás.