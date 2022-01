A program vendége Kalányos István közéleti író, roma polgárjogi aktivista volt, aki két életrajzi kötetével ismertette meg az érdeklődőket. A zalai származású, de jelenleg a Somogy megyei Babócsán élő szerző elmondta: Cigánynak születtem című első kötete a petrócpusztai cigánytelepen eltöltött éveiről, gyermekkoráról szól, a Putritól a palotáig című kötetben pedig többek közt azt is bemutatta, hogy felnőttként hogyan kellett megküzdenie az előítéletekkel.

- Ablakot nyitottam arra a világra, ami ma már csak kevesek előtt ismert, ezért támadásokat is kaptam - mondta a kötetek kapcsán. - Pedig nem mesét írtam, hanem a valóságot mutattam be. Többek közt azt, hogy a többségi társadalom részéről milyen atrocitások értek bennünket. Volt olyan rendőr, aki vödröt húzott a cigány emberek fejére, s azt ütötte gumibottal. Mindezt büntetlenül megtehették abban a világban. Az egyik érintettnek megjelenése után postáztam is a könyvemet, néhány nap múlva telefonon keresztül sírva kért bocsánatot. Kalányos István hozzátette: a romapolitika ma sem hiba nélküli, s a cigány emberek helyzetén elsősorban akkor lehetne javítani, ha ők maguk is felismernék, hogy össze kell fogniuk. Amíg a roma társadalmat belső ellentétek feszítik, addig érdemi előrelépés nem várható.