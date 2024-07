A pitvarfibrilláció kezelésének leghatékonyabb módja a katéter abláció, ennek egyik technikája a krioabláció, amit láthattak a műtőben, mondta el dr. Riba Ádám PhD, a kardiológiai osztály adjunktusa. Hozzátette, ez a leggyakoribb szívritmuszavar, ami Magyarországon 2-300 ezer beteget érint. A Szent Rafael Kórház ablációs várólistáján 2-300 beteg várakozik, akiknek fele pitvarfibrillációban szenved.

Az új ablációs konzollal gyorsabban tudják elvégezni a műtétet

Ezek a betegek körülbelül fél év várakozási idővel számolhattak. Az új szoftveres konzollal megtámogatott eljárás jelentősége éppen az, hogy gyorsabban, illetve több betegen tudják elvégezni a műtéteket, amely által jelentősen rövidülhet a várakozási idő, emelte ki dr. Riba Ádám PhD.

A pitvarfibrilláció a leggyakoribb szívritmuszavar

A leggyakoribb szívritmuszavar kezelésére még 2017-ben vezették be a fagyasztásos eljárást a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház kardiológiai osztályán. Ezt a technikát fejlesztették tovább most a Medtronic által gyártott konzollal. A krioablációnak nevezett eljárás lényege ugyanaz. A beavatkozás során katéteren át bejuttatva, egy ballont fújnak fel a bal pitvarban. Ebben gázt áramoltatva mínusz 50-60 fokos hőmérsékletet érnek el. Tehát a fagyasztás révén válnak megszüntethetővé azok a területek, amelyek felelősek a pitvarfibrilláció kialakulásáért.

A stroke a legsúlyosabb következménye a pitvari szívritmuszavarnak

A pitvarfibrilláció (pitvarremegés) előfordulása az életkor előrehaladtával nő. De azt is tapasztalják, hogy már 40 év felett, de akár 30 éves kor alatt is jelentkezhet, amit miatt az érintettek katéter ablációra szorulnak, mondta el dr. Riba Ádám PhD. A tünetek észlelése, jelentkezése nagyon különböző lehet. Vannak, akik már a legrövidebb pitvarfibrillációs epizódot megérzik, ami már szívelégtelenséghez is vezethet. Míg mások nem veszik észre, tünetmentesek. Ez jelenti a legnagyobb kockázatot, hiszen a pitvarfibrilláció legsúlyosabb következménye a stroke.