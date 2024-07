Bűnmegelőzés: idén is fiatalok szolgálják a biztonságot a keszthelyi Városi strandon

Megnyitott a bűnmegelőzési iroda a Városi strandon. Idén is – akárcsak az elmúlt évtizedekben – nyár végéig szolgálnak és segítenek a pihenni vágyóknak a középiskolás diákok, akiknek a munkáját rendőrök irányítják. A sajtótájékoztatóval egybekötött hivatalos nyitányon Manninger Jenő, Keszthely polgármestere emlékeztetett, a tavalyi szezon rendkívül sikeres volt, ami azért is örömteli, mert a balatoni strandok biztonsága idegenforgalmi szempontból is rendkívül fontos. Dr. Vereckei Csaba Iván rendőr dandártábornok, megyei főkapitány azt mondta, e bűnmegelőzési aktivitásnak is köszönhetően évek óta nem történt strandi lopás. Kiemelte, turisztikai szempontból rendkívül fontos a biztonság, hogy ide máskor is szívesen visszatérjenek a vendégek.

Tiszteletbeli kanonok címet kapott Letenye plébánosa

A Szent Márton-kultusz ápolása és népszerűsítése érdekében több éven keresztül folytatott munkássága elismeréseként tiszteletbeli kanonokká nevezte ki Aigner Géza letenyei plébánost dr. Székely János szombathelyi püspök. Mindezt a közelmúltban, a szombathelyi székesegyházban megtartott papszentelési ünnepség végén hirdette ki az egyházmegye főpásztora. A letenyei születésű Aigner Géza a felszentelését követően, 1993-ban éppen a szombathelyi Szent Márton-plébánián kezdte meg lelkipásztori szolgálatát, előbb kápláni beosztásban, majd 1998-tól plébánosként. Letenyére kilenc éven át tartó répcelaki kitérő után, 2018-ban került. A dél-zalai kisvárosban meghatározó szerepe volt Szent Márton kultuszának elterjedésében. Kezdeményezésére alakították ki például a helyi Kolping Idősek Ápoló-Gondozó Otthona Kárpáti utcai telephelyén a Szent Márton-kertet, illetve ugyancsak ő javasolta, hogy az intézmény kápolnája Szent Márton nevét viselje.