Az előző években gyakran szaladtak elénk az udvar barátságos nagytestű kutyái. Tóbiás, Polli és Brúnó most, a klubnapon inkább a henyélést választotta, csak nagy nehezen baktattak ki elénk, gondolták, ismerjük már a járást nélkülük is. A lovasudvarban ilyenkor a gyerekek inkább a lovakat követik, ha csak tehetik, simogatják az állatokat, vagy épp befonják a sörényüket.

Tesztjelleggel indították el a klubnapot, de a nagy érdeklődés miatt biztosan tartanak még ilyen alkalmat

Fotó: Szakony Attila

– Idén amolyan tesztjelleggel indítottuk el a klubnapot, de a nagy érdeklődés miatt biztosan tartunk még ilyen alkalmat – mondta Horváth Renáta lovasoktató, házigazda. – Vannak olyan visszatérő 9 és 11 év közötti táborozóink, akiknek a barátai eddig nem tartottak velünk, így ez egy jó lehetőség számukra, hogy betekintést nyerjenek lovasudvarunk működésébe. Nem mellesleg új barátságokat gyűjthetnek, sőt a lovakhoz is közelebb kerülhetnek.

Lovak a középpontban a klubnapon

Apropó lovak! A nap legfontosabb pillanata, amikor reggel Renáta elmondja a napközis tábor látogatóinak, miként kell viselkedni az állatok körében. Néhány olyan szabályt tisztáz, ami még közelebb hozza az embert és az állatot egymáshoz. A táborvezető kiemelte: a ló nem játék, veszélyessé is válhat. Nyilván az állat háta mögé nem szabad menni, nem szabad megijeszteni, hirtelen mozdulatot tenni, és a labdázást szintén kerülni kell az állat közelében.

Fotó: Szakony Attila

Állandóan lovagolnának a gyerekek

– A klubnap annyiban különbözik a tábortól, hogy szinte egész nap, délelőtt és délután is lovagolhatnak – mesélte. – Sőt kívánságlistát is írhatnak, hogy mivel szeretnének még foglalkozni. Persze általában a ló körül forog minden. Gyakran érkezik olyan kérés, hogy a kedvenc lovukkal foglalkoznának, futószáron lovagolnának, vagy vágtáznának. Ezeket az apró álmokat természetesen mindenkinek a tudásához igazítva teljesítjük. A legfiatalabbak között népszerű Büszke, a 12 éves shetlandi póni. Méretei és jóindulatú természete miatt a gyermekek játszótársa lehet, megtanulják mellette a lóval való bánásmódot. Dicső és Tünde nevű lovaink a legnépszerűbbek évek óta, rajtuk kívül Sári lovunk is bekapcsolódott a munkába.