Hemingway talán legismertebb kisregénye, az 1952-ben megjelent, irodalmi Nobel-díjjal jutalmazott Az öreg halász és a tenger nemcsak az ember természettel folytatott heroikus küzdelmét, és az egyik legnemesebb erényét, az állhatatosságát mutatja be, de arra is rávilágít, hogy mindannyiunkban él valamiféle vadász- (ez esetben horgász-) szenvedély. Mert vágyunk arra, hogy a legjobbat, legszebbet, legnagyobbat birtokoljuk, még akkor is, ha csupán egy röpke pillanatra tudhatjuk magunkénak azt. Santiago, az aggastyán korú kubai halász életének talán utolsó nagy fogását – még ha csak kitalált történetről is van szó – egy amerikai író örökítette meg az utókornak. Napjaink horgászai számára ezt az élményt már a fotózás is megadhatja.