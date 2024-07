Az elmúlt évben több lakó jelezte a járda állapotát a képviselőknek, a teljes felújításra idén állt rendelkezésre forrás. A fejlesztés során 140 méter hosszúságban 1,9 méter széles, valamint négy szakaszban összesen 17 méter hosszúságban 1,4 méter széles járdát újítottak meg. Ezenkívül a hat bejáratnál 20 méter szakaszt modernizálnak.

A balesetveszélyessé vált járdaszakasz 140 méter hosszan újult meg

Fotó: Pezzetta Umberto

A járda a közmű-rekonstrukciók miatt megsüllyedt, valamint a korábban telepített nyírfák gyökerei miatt egyenetlenné, botlásveszélyessé vált, így a fákat eltávolították. A bontási munkákat követően 63 méter hosszan az utat és a járdát határoló szegélyeket lecserélték, valamint a teljes járdaszakaszon 264 méter hosszan kerti szegélyt helyeztek el.

A lezúduló csapadék is gondot okozott

Bognár Ákos elmondta, az időjárási viszontagságok miatt a csapadékvíz-elvezetést a lehetőségekhez mérten mindig prioritásként kezelik, így tették a mostani felújításnál is. Bővítették a csapadékvíz-elvezető csatornák befogadó képességét, s újakra cserélték a fedlapokat. Szilasi Gábor hozzátette, ebben a körzetben sok nyugdíjas és család él. Időszerű volt a nagyon rossz állapotú járda felújítása. A munkálatok végén a környezetet is rendbe tették. A munkálatok kezdetéről korábban itt számoltunk be.