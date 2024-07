Mint sok minden másban, ebben is ajánlott mértéket tartani. Dr. Kiss Gyula, a lenti Dr. Hetés Ferenc Szakorvosi Rendelőintézet bőrgyógyász főorvosa több hasznos tanácsot adott a nyári bőrápolással kapcsolatban.

A fényvédelmet megfelelő ruházattal, fejfedővel erősíthetjük

A napozás veszélyei és pozitív hatásai

– A napozásnak több pozitív hatása is van szervezetünkre, lelkiállapotunkra, de valóban legyünk mértéktartóak – ajánlotta a főorvos. – Napfürdőzést követően a bőr kipirulhat, melegebb tapintatúvá válhat. Ez néhány nap alatt megszűnik, és helyét egyenletes, több hónapig látható barnaság váltja fel. Ha túl hosszú ideig tart a napfürdő vagy erős a sugárzás, általános tünetekkel kísért hólyagos bőrgyulladás léphet fel. Az ilyen súlyos napégés után végleg megmaradó, szeplőszerű elszíneződések alakulhatnak ki. Az általános ajánlás szerint az emberek többsége számára a 20 és 30 közötti faktorszámú fényvédő elegendő védelmet nyújt, de az érzékenyebb bőrűeknek és a gyerekeknek ennél erősebbre van szükségük. A krónikus fénykárosodás szempontjából fontos UV A elleni védelemről a faktorszám nem nyújt információt, annak meglétét és erősségét külön kell figyelni a csomagoláson. A fényvédők csak megfelelő mennyiségben alkalmazva tudják hatásukat kifejteni.

Fényvédelem kívül-belül

Ha a nyári bőrápolásról beszélünk, fontos tudni, hogy a fényvédő hatás kialakulásához fél óra szükséges, és 2-3 óránként javasolt újra az alkalmazásuk megfelelő mennyiségben. A külsőleg alkalmazható fényvédők mellett vannak bizonyos belső „fényvédők”, a béta-karotin, az A-, C-, E- vitaminok. Ezek erősítik a bőr védekezőképességét, óvják az egészséges sejteket. Béta-karotint tartalmaz a sárgarépa, a paradicsom, a sütőtök és a sárga gyümölcsök.

A fényvédelmet megfelelő ruházattal, fejfedővel erősíthetjük. A fürdést, napozást követően, a bőrünkre rakódott szennyeződés lemosását követően használjunk zsíros testápolót, arcunkra magas víztartalmú krémet.

Az erősebb napégés veszélye – bőrrák, melanoma

– Az erősebb napégés súlyosabb tüneteket is okozhat, kifejlődhet bőrrák, sőt a jóindulatú bőrelváltozások rosszindulatúvá válásában is szerepe lehet a leégésnek – magyarázta dr. Kiss Gyula. – A nagyon veszélyes festéksejtes rák, a melanoma gyakorisága az elmúlt évtizedekben jelentősen emelkedett, hasonlóan a nem melanoma típusú bőrrákhoz. A legújabb adatok szerint Magyarországon évente 3 ezer új melanomás esetet diagnosztizálnak, és naponta egy beteg meghal emiatt. A bőrrák bármely korban, bárkinél kialakulhat, de nagyobb veszély leselkedik az 50 évnél idősebbekre, a szeplős, világos hajú és szemű, leégésre hajlamos bőrűekre, illetve azokra, akik többször szenvedtek napégést, akik sokat tartózkodnak a napon, akik szoláriumba járnak, akiknek volt bőrrák a családjában, vagy ötvennél több anyajegyük van. Veszélyeztetettek azok is, akiknek szabálytalan vagy nagyméretű vagy veleszületett anyajegyei vannak, szervátültetésen estek át, immunrendszerük gyengébb, vagy terápiás fénykezelésben részesültek. Az időben felismert me­lanoma kezelhető, ezért fontos, hogy rendszeresen nézzük át a bőrünket, és forduljunk orvoshoz, ha vérzékeny, színét, nagyságát, jellegét változtató, vagy megsérült, begyulladt anyajegyet, a napozástól károsodott bőrt észlelünk, vagy egy újonnan keletkezett bőrképlet egy hónapon belül nem tűnik el nyomtalanul – hívta fel a figyelmet dr. Kiss Gyula.