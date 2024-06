- Komolyan gondolom a zenei pályát, így a Szombathelyi Művészeti Szakgimnáziumba jelentkeztem, ősztől ott folytatom tanulmányaimat. Elsősorban előadóművészként tudom elképzelni magamat. Édesapám gitározik, oktatott is, a furulya a magam választása volt. Nagyon élvezem a felkészülési időszakot, csupán a fellépések előtt izgulok kicsit.

- Veronika munkáját Prehoffer Gábor művésztanár segítette, ő a szombathelyi konzervatórium tanára és a győri egyetem oktatója, miközben Bécsben is tanít. Érsekújváron ő kísérte csembalón növendékünket - folytatta Gróf Lilla, aki harmadik éve csatlakozott a tanári gárdához. - A fafúvós tanszak is nagyon népszerű Zalaegerszegen, magas színvonalú az oktatás. Volt tanáromat – akinél Veronika is kezdett – Stépánné Simon Ágnest váltottam, neki különösen sokat köszönhetnek a tanítványok, többen egyetemen tanulnak jelenleg.

Takács Lőrinc a közelmúltban a minisztérium által meghirdetett XIV. Mélyrézfúvós Országos Versenyen lett korcsoportjában második helyezett Kiskunfélegyházán, felkészítő tanára Vörös István igazgatóhelyettes volt. A döntőbe általában egyetemi szaktanárok juttatják tovább a területi versenyeken megjelenteket, idén mintegy ötven másik tehetséggel mérte össze tudását a gyakorlott zalaegerszegi versenyző. A három évvel ezelőtti országos döntőn ő lett a nyertes.

- Nyolc éve tanulok a zeneiskolában – folytatta Lőrinc a bemutatkozást. - Eleinte tenorkürtön kezdtem, majd később, öt évvel ezelőtt a harsonán is elkezdtem tanulni. Nem bántam meg, szeretem ezt a hangszert, bár technikailag sokkal nehezebb megszólaltatni. Tenorkürtön a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekarban játszom, a harsonát a szóló darabokra hagyom. A mostani versenyre sokat gyakoroltam, nehéz darabokat adtam elő, úgy gondolom, hogy jól szerepeltem.