A díjátadón köszöntőt mondott Turi Attila, az MMA elnöke, majd átadták az akadémia 2024. évi köztestületi díjait (a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja; a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja, a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme; a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja; az MMA Kováts Flórián Emlékérme). A Magyar Művészeti Akadémia – a létrehozásakor kulcsszerepet vivő Kováts Flórián akkori titkár halála után a tiszteletére alapította a Kováts Flórián díjat.

Vattay Dénes Zalaszentgróton született 1937-ben, Budapesten az evangélikus fasori gimnáziumba járt, az érettségit már Zalaszentgróton tette le. A fővárosban dolgozott az Operaházban, a kőbányai vágóhídon, az útügyi kutatóintézetben. 1961-ben végezte el a SZOT népművelő szakot, 1976-tól tagja lett a Népművelési Intézet művelődési otthon szakbizottságának. 1993-ban alapítója volt a Közösségszolgálati Alapítványnak, kulturális-ifjúsági tevékenységet szervező önkormányzati szövetséget alapított az országban szerte dolgozó kollégáival, részt vett a Civil Rádió munkájában, hivatása fortélyait Belgiumban is tanulmányozhatta, közművelődési képzéseken vett részt Franciaországban. 1997 óta nyugdíjas, de a civil szervezetek egészen 2011-ig számíthattak munkabírására.

A zalai díjazott laudációját Csernyus Lőrinc Ybl-díjas építész fogalmazta, ebből idézünk: " Szoros elköteleződés jellemzi a lokalitáshoz, és a helyi közösség szolgálata mellett az új megoldások folyamatos keresése. Így fontos segítője volt a zalai színjátszó mozgalomnak, a művelődési házak országos szakmamegújító programjának a Nyitott ház kísérletnek is. Kulcsembere lett egy legendás csapatnak. A hely szelleméhez kapcsolódás, a helyi társadalom lelkületéhez, kultúrájához való szerves illeszkedés, a közösségbe ágyazódás is mindenkor alkotói törekvés és követelmény volt – ezen a szálon talált egymásra a társadalomra hatni kívánó építész, Makovecz Imre és a társadalmat önmagára, önszerveződésre ébreszteni kívánó népművelői, közösségfejlesztői csapat. (Utóbbiak, a nyitott ház kollégium tagjai voltak: Beke Pál, Varga A. Tamás – Budapest, Alföldi Albert – Hajós, Balipap Ferenc



– Dombóvár, Hallgató Éva – Debrecen Csapókert, Kecskeméthyné Sedivi Lilla – Mohora, Kígyós Sándor – Pécsvárad, Kováts Flórián – Zalaegerszeg, Koncz Gábor –Budakeszi, Markolt Endre – Jászszentlászó, Péterfi Ferenc – Budapest Újpalota, TakácsPéter – Százhalombatta, Vattay Dénes – Zalaszentgrót – és Makovecz Imre – Budapest.). A ’80-as évek második felében ennek a műhelynek a munkájához kötődik a magyarországi közösségfejlesztés elindítása. Még a rendszerváltás előtt erős helyi beágyazottságú csapatot építettek a városban Főző Férfiak Társasága (később Ökörkör) néven, még országgyűlési képviselőt is juttattak a parlamentbe. Bármihez fogott – vadászat, helyi újság, majd kábel TV szervezése, tiszai evezések, ifjúsági önkormányzatok segítése, francia-magyar nemzetközi kapcsolatok építése, kistérségi együttműködések kialakítása –, mindenütt a társaság, a párbeszédet megteremtő közös együttlét található a cselekvéseinek a hátterében. "