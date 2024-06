Ezek között ügyességi játékok, logikai feladványok, valamint kvízkérdések is szerepeltek, ez utóbbiak most történelmi ismereteket igényeltek. Emellett egy verset is kellett alkotniuk a résztvevőknek a túra alatt, amelyhez a szervezők egy kulcsszóhalmazt jelöltek ki, s abból minimum tíz kifejezésnek szerepelnie kellett a költeményben.

- A bagolytúra elsősorban a baráti közösségek megerősítéséről, a jó hangulatról szól – mondta Gálné Horváth Renáta, a szervező egyesület elnökségi tagja, a program egyik koordinátora. – Mi magunk, az irsapusztai közösség tagjai is számos alkalommal vettünk részt hasonló rendezvényen, hiszen ebben a térségben nagy hagyománya van a bagolytúráknak. Ezek során többször hangzott el felénk a kérdés: mi miért nem szervezünk egyet, így végül a korábbi elnökünk, Takács Lászlóné, illetve Nérer György javaslatára belevágtunk.

Gálné Horváth Renáta szerint miután Irsapusztát hatalmas erdőterületek veszik körül, így Zalának ez a térsége különösen alkalmas a túrára. Ha mindezt játékos feladatokkal kötik össze, azzal még jobban hozzá tudnak járulni az élményszerzéshez.

- Ezúttal Pusztaapáti felé jelöltük ki az útvonalat, mintegy hét kilométeres táv vár a résztvevőkre – tette hozzá Nérer György. – Az első csapat már délután öt órakor útnak indult, de így is bőven éjfél után érkeznek vissza a résztvevők a bázishelyünkre, az irsapusztai közösségi házhoz, ahol minden résztvevőt vendégül látunk.