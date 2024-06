Cserszegtomajról érkezett kedvesével és annak édesanyjával Kövecses Bálint, ők a zaol.hu portálon figyeltek fel a családi túrára, és úgy döntöttek, családi programként megpróbálják teljesíteni. Bálint inkább futni szeret, azonban a hölgyek kedvéért nyeregbe pattant, hogy újabb kihívást teljesítsen.

Készül az interjú, a családi túra rajtja előtt épp Bátor Viktória mesél, de az Imre család utánfutója is jól látható

Fotó: Szakony Attila

– Tavaly találtunk rá a túrára először, akkor a szakadó esőben is teljesítettük – mondta Péntek László Székesfehérvárról. – Akkor is jó élmény volt, s most a két gyerekkel száraz, kellemes meleg időben is eljöttünk tekerni. Imádunk sportolni, tekerni, ráadásul egy ilyen kivételes környezetben még nagyobb élményt jelent.

Ugyancsak népes különítménnyel, feleségével és három gyermekükkel érkezett Imre Dániel Veszprémből. Húsz éve biciklizik, szenvedélyét átadta családjának is. A kislányuk utánfutóban utazik, onnan figyeli a tájat, 8 éves fia végigtekeri a távot, míg 4 éves kisfia addig teker, amíg bír, aztán beülhet a testvére mellé az utánfutóba.

– Több generáció több városból jött, hogy meghódítsa a Kis-Balatont és térségét – mesélte Bátor Viktória. – Ez egy nagyon jó buli, ahol együtt mozgunk, örülünk, hogy Veszprémből és Paksról is eljött a család. Imádunk kerékpározni, bár a gyerekek születése miatt néhány év kimaradt, de most minden bepótolunk.

Miután a családi túra résztvevői elrajtoltak, már elkezdtek felsorakozni a főverseny indulói is, hogy a 66 kilométeres kört kétszer megtegyék. Köztük volt a rendezvény díszvendége, a 41 éves holland Johnny Hoogerland aktuális UCI GranFondo, UCI Gravel világbajnok is. Az ex Tour de France-, Giro-, és Vuelta-versenyző ugyancsak elindult a 132 kilométeres tekerésre.

Nagykanizsáról Tóth Tekla, a szigetszentmiklósi bejegyzésű Green Riders Cycling Team tagjaként indulhatott a számára amolyan hazai versenyen.

– Nagyjából 10 hónapja ültem először országúti kerékpárra, s úgy döntöttem, itt az idő elindulni a leghosszabb távon – fogalmazott az egyetemista. – A csapat egyik tagját ismertem, ezért vele közösen úgy döntöttünk, megpróbálom, milyen érzés egy ilyen közösségnek a tagja lenni. Nagyon jó döntést hoztam, néhány remek eredményt már szereztem. Az országúti kerékpározás szabadságot és örömet jelent. Feltölt energiával és mindig új kihívásokat tartogat, hiszen nincs két egyforma táv, az időjárás is mindig más. Főként a főváros környékén készülök, most is másik útvonalra edzettem. Mindig a maximumra törekszem, ezúttal is, így lesz.