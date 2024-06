Pannon Egyetem: Youth Camp – Duális Tábor az egerszegi kampuszon

Szlovén és magyar középiskolás diákok ismerkednek a zalaegerszegi egyetemi élettel és a várossal ezekben a napokban. A Youth Camp Zalaegerszeg – Duális Tábor nevű, hétfőn kezdődött háromnapos program a Zalaegerszegi Gazdasági, Informatikai, Műszaki Képzésekért Alapítvány, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) és Lendva Község közös szervezésében valósul meg, mondta el dr. Szili-Fodor Dóra, a projekt menedzsere. Az Európai Unió városok és régiók együttműködését erősítő Interreg Szlovénia-Magyarország program által támogatott projekt három rendezvényből áll össze. Az első eleme az egyetemi központban megrendezett tábor, ahová 46 szlovén és magyar fiatal jelentkezett. A térítésmentes tábor résztvevői 10 pontot kapnak, amit öt éven belül beszámítanak nekik, amennyiben a Pannon Egyetemre felvételiznek.

Folytatás következik, mégpedig szeptemberben Lendván, ahol szintén háromnapos programmal várják a jelentkezőket. A projekt zárásaként a táborokkal szerzett tapasztalatokat a részt vevő intézmények vezetői értékelik ki.

Cserélik a sportcsarnok parkettáját Zalaegerszegen

A zalaegerszegi férfi kosárlabda klub nyertes pályázata révén megkezdődött a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok parkettjének cseréje, s várhatóan augusztusban már az új pályán készülhet az új szezonra a Zalakerámia ZTE KK együttese is. A pályázati forrásból elnyert összeg révén nemcsak a pályatest újul meg, hanem a menekülőkapukat és a palánkot is kicserélik. A munkálatok várhatóan augusztusra készülnek el. A régi burkolat 44 évig szolgálta az egerszegi és a zalai sportot, hiszen 1980-ban, vagyis a sportcsarnok átadásakor fektették le. Természetesen a parkettet az évek, évtizedek során többször is felújították, ám az alapfelület mindig maradt a helyén, és most jött el az ideje, hogy teljes csere következzék.

Első világháborús honvéd síroknál jártak Nagykanizsán

A Nagykanizsai Városvédő Egyesület szervezésében Temetői séta címmel a honvéd sírokhoz kapcsolódó ingyenes helytörténeti programra várták az érdeklődőket a Tripammer utcai sírkertbe. A rendezvényen Horváth Gábor, a városvédők alelnöke, a Batthyány-gimnázium tanára és a 11. osztályosok fakultációs csoportja is megjelent. Benke Dániel helytörténész, könyvtáros kalauzolásával a résztvevők felkeresték Nagykanizsa első világháborús honvéd sírjait, ahol a történelmi visszatekintés mellett sok érdekességet tudhattak meg.