A kézműves foglalkozások során a csuhébabákat, gyönyörű kompozíciókat, népi kismesterségeket végző figurákat és életképeket készítő Kovács Gizella népi iparművésszel dolgozhatnak együtt a gyerekek. Kovács Zoltán pedig, aki a magyar nyelvterületen fellelhető pásztorstílusok kutatója, fa- és szarufaragó népi iparművész, a hangkeltő játékait hozza el. A gyerekek a délután folyamán elkészíthetik a saját Balaton-térképüket is. A műhelyfoglalkozás vezetője Dr. Török Zsolt Győző térképész és térképtörténész, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének docense. 19 órakor kezdődik a Brandnyúl Minidisco, 23 órától pedig before party lesz FIZBOH szombathelyi DJ-vel, zenei producerrel és zeneszerzővel, valamint a Balatoni Múzeum csapatával. A program során tárlatvezetésekkel is várják az érdeklődőket a múzeumban. A rendezvény belépődíjas.