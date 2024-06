Az ünnepi esemény előzményeként a helyi önkormányzat egy emlékfalat, gyakorlatilag egy interaktív kiállítást, úgynevezett Schmidt Egon sétányt alakíttatott ki tiszteletére, aminek avatóját szombaton tartották számos érdeklődő, köztük a Schmitt család tagjai jelenlétében.

Család- és településtörténeti kiállítás

Köszöntőjében Németh Géza polgármester elmondta: a névadás konkrét ötlete akkor fogalmazódott meg bennük, amikor 2011-ben lapunkban egy terjedelmes írás jelent meg az akkor 90 éves Schmidt Egon életéről, munkásságáról, családtörténetéről. A helyi képviselő-testület ugyanekkor díszpolgári címet is adományozott a nemzetközi hírű madártani tudósnak, aki ornitológusként és természeti szakíróként több mint száz kötetet jegyez.

Török Henrich (balról) mutatja be a kiállítást az érdeklődőknek

Fotó: Gyuricza Ferenc

A névadás kapcsán a polgármester úgy fogalmazott: megítélésük szerint a 2023 januárjában elhunyt Schmidt Egon a legméltóbb személy arra, hogy nevét az ökoiskola címmel is rendelkező becsehelyi oktatási intézmény viselje, de ezzel egyben tiszteletüket fejezik ki a sziléziai német gyökerekkel bíró Schmidt család iránt is, amelynek meghatározó szerepe volt Annamajor és a valamikori Pola, azaz a ma már Becsehelyhez tartozó, ám 1940-ig önálló település gazdálkodásában és közéletében. Ezért a Schmidt Egon sétány – amelynek tervezője Török Heinrich, megvalósítója pedig Marics István volt – ezért család- és településtörténeti kiállításként is szolgál.

Simonné Benkő Edit intézményvezető az iskola kapcsán elmondta: annak jelenlegi épületét 2010-ben adták át. Tanulóik száma évről évre emelkedik, jelenleg 164 diákjuk van, akik közül a jónak mondott tárgyi és személyi feltételeknek, valamint a színvonalas oktató-nevelőmunkának köszönhetően egyre többen érkeznek a szűken vett beiskolázási körzeten túli településekről.