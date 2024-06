Másnap, szombaton ugyancsak 19 órakor a művésztelepről készült dokumentumfilmet vetítik.

Június 26-án, szerdán teret kapnak a társművészetek is, ezúttal Tolcsvay Béla Kossuth-díjas énekmondó talkshow-jára várják az érdeklődőket. Jövő csütörtökön mókás felvonulással készülnek, a hippi és a beat időszakot idézik fel „Make love no war!” című műsorukkal. Az est vendége lesz Keresztes Ildikó, Baricz Gergő, Horváth Tibor és a megaTasi zenekar. A művésztelep június 28-án, pénteken zárul a résztvevők alkotásaiból válogatott kiállítással a Porta Tájházban, amit a polgármester ajánl az érdeklődők figyelmébe, közreműködik Foricsekné Kovács Szilvia énekesnő. A zárórendezvényen tombolasorsolás és kolbászkóstolás is lesz.