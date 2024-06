A fürdőváros polgármestere elárulta: ezzel kapcsolatban már egyeztetett a képviselőkkel, kollégáinak pedig állománygyűlést tartott azt kérve: folytassák ugyanúgy a munkájukat, ahogyan eddig tették, „ne vegyenek vissza se a tempóból, se a pontosságból”.

– Változatlanul dolgozunk, ahogyan eddig, legyen szó akár a projektekről, a város mindennapi életéről, az önkormányzatról, az intézményekről vagy a képviselő-testületről, amely továbbra is ülésezik s meghozza a szükséges döntéseket – szögezte le Papp Gábor. – A város költségvetése stabil, vannak futó projektjeink, sőt: a közelmúltban új pályázatokat is beadtunk. Hévízen ősztől olyan polgármester irányítja majd a várost, aki jelenleg is képviselő, tehát minden információ a birtokában van. Futó beruházásainkról már egyeztettünk is, különös tekintettel a gyógyhelyprojektre.

A polgármester leszögezte, részéről nincs leállás, a legjobb tudása szerint vezeti a várost, és amikor október elsején átadja a „kormányrudat”, olyan anyagot szeretne az új polgármester s a testület rendelkezésére bocsátani, amely alapján megfelelően s azonnal képesek átvenni Hévíz irányítását.

Papp Gábor – mint elmondta – az új városvezetőnek felajánlotta: bármilyen plusz információra van szüksége, a rendelkezésére áll, szívesen segít.

– Az viszont fontos, hogy az előttünk álló időszakban ne zavarjuk egymás munkáját, de leginkább a város életét. Békés, hatékony átmenetet kell képezni, s ebből a szempontból mindegy, ki nyert: a választók döntéséhez igazodva kell dolgoznunk. Én nem indultam,

tehát készültem arra, hogy valakinek át kell adnom a hivatalomat, a város vezetését. Az itt élők bizalmából 14 éven át dolgoztam polgármesterként, s a jövőben is ugyanúgy végzem a feladataimat, ahogyan eddig. A kollégáknak is azt mondtam, azt, hogy ki kit szeretett volna polgármesternek, tartsa meg magának, hisz a feladat adott: menni kell tovább s tenni a városért, a közösségért.