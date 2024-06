Az idei tanévben legeredményesebb 10 diák fejenkénti 100 ezer forintos ösztöndíjának átadását már második alkalommal tartották meg. Mivel sokkal több kiváló eredmény született a tanévben, ezért további 9 tanuló kapott még különböző mértékű ösztöndíjat és könyvjutalmat az alapítványtól. Az ösztöndíjakat és az elismerő okleveleket Varga Zoltán, Termindex Zrt tulajdonosa, elnök-vezérigazgatója, az ösztöndíj felajánlója, dr. Süle Zoltán, a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának dékánja és Szakacsits Szabolcs, TUXERA tulajdonosa, vezérigazgatója, a MaTe Alapítvány támogatója adta át.

Az elismerések átadását két rövid előadás követte. Először a 26 éves Kovács Máté Dominik, Colossyan cég alapítója tartott beszámolót, aki egy drága iparágban, a szintetikus média piacán akar erős versenyző lenni – Amerikában. Felvázolta sikereinek útját, tanácsot adva a fiataloknak, hogy miként érhetek el kimagasló eredményeket. Kiemelte: a tudásukról már bizonyosságot adtak, és ha ez kitartó szorgalommal párosul, akkor garantált lesz a siker. A nagykanizsai Szakacsits Szabolcs csatlakozott előtte szólóhoz „A mesterséges intelligencia az aranyláz” című előadásában azokat a cégeket hozta példaként, akiknek a világhírű vezetői a kitűnő matematikai tudásuk révén oldottak meg olyan problémákat, amit addig mások nem. Ehhez adott hasznos tanácsokat a díjazottaknak.

– Három nagykanizsai és két keszthelyi diák is van a díjazottak között – mondta dr. Pintér Ferenc, a Matematikai Tehetségekért Alapítvány elnöke. – A Batthyány-gimnáziumból Patard Máté, Dancsák Dénes 12. osztályos tanulók mellett a 9. osztályos Göntér Jenni Lizandra is részesült az elismerésben. A Vajda-gimnáziumból pedig Pózvai Anna és Szabó Mátyás 10. osztályosokat ért a megtiszteltetés. Az ösztöndíj elbírálását a tanári karból rajtam kívül a bonyhádi dr. Katz Sándor és keszthelyi Fonyó Lajos végeztük el. Rendszeresen pontoztuk az órai szereplést és a legalább vármegyei szintű versenyeredményeket is figyelembe vettük.