Nagyszabású gálaműsort adott az Albatrosz Tánc Sport Egyesület szombaton a zalaegerszegi Art Moziban. A nagy múltú együttes 11 csoportja lépett színpadra 140 résztvevővel, összesen 25 koreográfiát mutatva be. Új műsorszámokat, kompozíciókat is láthatott a közönség, melyeket a hetvenes-nyolcvanas évek slágereire készített Háriné Molnár Ágnes, az együttes vezetője. Az Albatrosz táncosai nyáron több meghívásnak is eleget tesznek, és a hagyományos tábor is várja őket, de leginkább a június utolsó hetében Balatonfüreden megrendezendő Európa Bajnokságra készülnek.