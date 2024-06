Krassay Pál alezredes, a 9/II. könnyű tüzérosztály parancsnoka (középen) tisztjeivel, Fodor Zoltán főhadnaggyal (balról) és Szodfridt Imre századossal az osztályparancsnoki fedezéke előtt, 1942 őszén

(Krassay Pál fényképalbuma)

Miután Molnár András 2023 novemberében Keszthelyen konferencia-előadást tartott a keleti hadszíntérre 75 tiszttel és 950 főnyi legénységgel elvonuló, onnan pedig több mint 80 százalékos veszteséggel hazatérő kanizsai tüzérezredről, partnerekre talált a nagykanizsai muzeológusokban és városvezetőkben, akik a kiadást támogatják. A tüzérezrednek történelmi jelentősége a hathatós helytállás, a védőállások végsőkig tartása. Tűzerejük tette lehetővé a voronyezsi visszavonulást, igaz, hogy később el kellett hagyniuk a lövegeiket, kézifegyverekkel folytatták a hazautat, méghozzá Krassay Pálnak köszönhetően nem szétszéledve. Ő még betegen is ragaszkodott az emberei hazajuttatásához, sikerült is a magyar határig együtt maradniuk. A készülő kötet függeléke szól részletesen a parancsnokok életrajzáról, katonai pályafutásáról. Például Akay Lászlóéról, akinek nem más az unokája, mint Schmittné Makray Katalin. A tornászbajnok, köztársaságielnök-feleség is készségesen segített a zalai történésznek.

A 9. könnyű tüzérezred 5. ütegének egyik 1914 M 10 cm-es könnyű tarackja védelmi harcban Rudkinónál, 1943. január 17-én

(Krassay Pál fényképalbuma)

-Ha részleteiben is tisztában szeretnénk lenni a nagykanizsai tüzérezred történetével, vissza kell nyúlnunk a korábbi kutatási eredményeinkhez, amikhez újabban feltárt dokumentumokat társítunk - ad magyarázatot a könyv kiteljesedéséhez Molnár András. - Kanizsán, noha katonaváros volt, 1928 előtt nem állomásozott tüzéralakulat, akkor viszont a szombathelyi harmadik hadtest egyik tüzér osztályát telepítették oda, melyet mozgósítás idején ezreddé fejlesztettek.

A kötet kéziratának első harmada az 1928-1941 közti időszakot tárgyalja. Az alakulatot a visszacsatolt területekre (Kárpátalja, Észak-Erdély, Muraköz) is elvezényelték 1938-tól. A hangsúlyt azonban a doni jelenlétükre helyezi a könyv, és a fényképek túlnyomó többsége is ezt az időszakot ábrázolja. A történész azonban számítana további lappangó forrásokra is, amelyek a nagykanizsai tüzéreknél szolgáló katonák életének bemutatását tennék teljessé. Laktanyai élet békeidőben, a város közéletében betöltött szerep, bálokon való részvétel dokumentumai őrződhettek meg magánkézben. A művészi faliképekkel díszített tüzérlaktanya a harmincas évek elején épült Medgyaszay István tervei alapján, ma is nevezetes épületegyüttese Nagykanizsának, néhány éve ipari parkot alakítottak ki benne. Az épülettel kapcsolatos 1945 előtti dokumentumokat is szívesen fogadná a levéltáros-történész. Árulkodóak lehetnek a lovas jelenetek, hiszen a tüzérség részt vett a városi lovas versenysportokban, vagy a novemberi Hubertusz-ünnep alkalmával rendezett falkavadászat, valamint a decemberi Borbála-bál.