Nem véletlen, hogy idén a futball a Múzeumok Éjszakája központi témája, hiszen javában folyik a foci EB. A szervezők úgy gondolták, hogy ez közös témája lehet olyan embereknek, akik ritkán vagy egyáltalán nem találkoznak egymással. Érdekes is az elképzelt szituáció, amint egy művészettörténész drukkol kedvenc csapatának a lelátón, vagy egy sport klasszis csodálkozik rá az egyik kincsre a Szépművészeti Múzeumban. De természetesen mindez a valóságban is megtörténhet, megtörténik. Mindenesetre nagyon érdekes téma, hiszen a kiállítások, múzeumi élmények egy része most valóban a futballhoz kapcsolódhat, miközben olyanok is átlépik az intézmények küszöbét, akik csak az épület mellett sétáltak el. Az idei sorozat fővédnöke megannyi színházi, filmes és televíziós darab szereplője, Csőre Gábor színész, aki saját közösségi oldalain népszerűsíti a magyar múzeumokat, színvonalas rendezvényeiket.