A természeti környezetünkre, a bennünket körülvevő élővilágra leselkedő veszélyekről már számos alkalommal írtunk lapunkban, magam is többször foglalkoztam ezzel a témával. Most újabb apropó adódott arra, hogy rávilágítsunk sérülékenységére. Zalában ezekben a napokban zajlik a gólyafiókák gyűrűzése, ami arra is lehetőséget teremt, hogy a természetvédelmi szakemberek és ornitológusok felmérjék a populáció nagyságát. Mint mondják, megdöbbentek azon, hogy milyen kevés fióka lapul most a fészkekben. Vészharangot persze még nem kell kongatni, mert számos program segíti a gólyák könnyebb életvitelét, s talán a következő évek majd biztosítják a szaporulat újbóli növekedéséhez a feltételeket, de az idei demográfiai adatok nem túl biztatóak.