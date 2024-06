Pálffy Tamás, a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője emlékeztetett, két éve a legjobb belföldi marketingmunkáért járó elismerést nyerte el a város, most pedig a külföldre irányuló tevékenységüket értékelte s jutalmazta a szakma.



– A Covid után közvetlenül az volt a célunk, hogy erősítsünk a belföldi piacon, s Hévíz legyen újra trendi itthon. Most pedig, miután kaptunk annyi forrást az önkormányzattól és tagjainktól, nagyobb volumenű marketingmunkába kezdtünk külföldön, megjelenve új piacokon is a hagyományos német és osztrák mellett, nyitva Csehországon és Szlovákián túl Szlovénia, Horvátország s Szerbia felé – foglalta össze Pálffy Tamás.



Hozzátette, munkájukban figyelembe vették, hogy nemcsak a célpiacaik változnak, hanem az igények és a szokások is. Az új senior korosztály ugyanis sokkal aktívabb és több élményre vágyik, mint a korábbi gyógyturisták. Ez a piac egyébként is teljesen átalakult, ma már jellemzően nem kéthetes kúrákra érkeznek a látogatók, ami nemzetközi jelenség: így van ez Olaszországban, Litvániában és Németországban is.



Ehhez pedig nemcsak a marketingben, hanem a szolgáltatásokat és a kínálatot illetően is alkalmazkodni kell, s ez az új szemlélet Hévízen is érvényesül, szinte minden szektorban, vázolta Pálffy Tamás.



Az elismerés kapcsán Papp Gábor polgármester felidézte, a Covid, majd a háború és a szankciók miatt 2020-tól hatalmas visszaesés jelentkezett a turizmusban, s Hévízről is több százezer vendégéjszaka „tűnt el”. Mindemellett teljesen megváltoztak a vendégszokások s -igények.



– Ez óriási gazdasági kiesést jelentett a szolgáltatóknak és a városnak egyaránt, de ebből a helyzetből is talpra álltunk, megfeszített munkával. Az első időszakban belföldre koncentráltunk, hiszen nem is volt más lehetőségünk, majd ismét nyitottunk a külpiacok felé. Mindkét területért megkaptuk a Business Excellence díjat, ami jelzi: jó úton járunk – értékelte az elmúlt időszakot Papp Gábor.



Szerinte az elismerés – no meg a javuló eredmény – az összefogás és az együtt gondolkodás eredménye, és persze annak is köszönhető, hogy a turisztikai marketingmunkához a helyhatóság a korábbiaknál több pénzt tud biztosítani. A városvezető kiemelte: nagyon sok feladat van még, de ez a szakmai díj is azt mutatja, helyes az irány, s ezt a munkát kell folytatni.