Nagyváradon a Szent László székesegyház megtekintése után a Patikatörténeti Múzeum és az Ady Múzeum szerepelt a programban. Ezután Kolozsvárra utaztak, ahol megcsodálták a Szent Mihály templomot, a Mátyás szoborcsoportot, és sok érdekességet hallottak Mátyás királyról a szülőháza előtt. A gyerekek izgalommal várták a tordai sóbánya felfedezését. Ámulva sétáltak a hatalmas tárnákban, alagutakban, a földalatti tavon átívelő hídon.

A brassói szász evangélikus Fekete templom Románia legnagyobb temploma, itt is megálltak a csoport

Fotó: ZH

Farkaslakán megkoszorúzták Tamási Áron sírját. A mini Erdélypark makett gyűjteménye betekintést nyújtott Erdély szépségeibe, melyek közül később a brassói Fekete templomot, Vajdahunyad várát az utazás során élőben is megtekintették. A Mohos-tőzegláp nem csupán különleges, jégkorszakot idéző növényvilága miatt vált emlékezetessé, hanem a séta során távolban felbukkanó medvebocs miatt is. Csernátonban a helyi diákokkal töltötték a napot, melynek része volt az iskolalátogatás, ismerkedő játékok, a helyi néprajzi gyűjtemény felkeresése, mezőgazdasági üzem látogatása és kürtőskalács sütés. Prázsmáron a szász erődtemplomok jellegzetességeit tanulmányozták. A program zárásaként közösen elénekelték a Himnuszt, így tisztelegve az aradi hősök emlékműve előtt. A kirándulás nemcsak a diákok történelmi ismereteit mélyítette el, hanem hozzájárult ahhoz is, hogy megalapozza a határon túl élő magyarokkal való összetartozás érzését.