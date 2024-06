Elmondta, a belváros szépen rendben tartott házsoraihoz, a polgári környezethez rendezett gyalogos közlekedési középítmény társul, melynek megújítását a város önerőből valósította meg. Az északi oldali járda felújítása is napirenden van, a tervek szerint 2025 közepén készülhet el, a munkálatok ezután majd a Vörösmarty utcában is lezajlanak. Az Arányos Városfejlesztés program keretében megvalósult új burkolat műszaki paramétereiről Szak Tibor, a polgármesteri hivatal műszaki osztálya út- és közműépítési csoportvezetője szólt: a kivitelezést végző Vasi Aszfalt-Gép Kft. 170 méter hosszúságban, 1,5 méter szélességben újította meg pályaszerkezetet, az aszfaltburkolat mellett kerti szegély is épült, a kapubejárókat a járdaburkolat szintjéhez igazították. A beruházás közel 9 millió forintba került.