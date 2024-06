Mint az a díjátadó ünnepségen kiderült: Regina életében óvodás kora óta nagy szerepet játszik a sport. Gyerekkora óta mazsorettezik a Swans Balett- és Tánciskolában, tájékozódási fut a Zalaegerszegi Tájékozódási Futó Clubban, tavaly pedig elkezdte a sportlövészetet a ZTE Sportlövész Klubban. A csapat tagjaként eddig három országos csúcsot állítottak be a Target sprint versenyszámban.

Horváth Regina a sportolás mellett a művészetek iránt is élénken érdeklődik, öt éve zongorázik és tagja a nagykanizsai ORFF Ütőegyüttesnek is. Mindemellett kiváló tanulmányi eredményekkel is büszkélkedhet, amit az idén jó tanuló, jó sportoló címmel jutalmazott a HM Sportért Felelős Államtitkárság.

A díjátadót követően az alapítvány kuratóriuma, illetve Hegedüs Viktor Marcell édesanyja is örömét fejezte ki, hogy a fiatal sportoló emlékére alapított díj méltó helyre került az idei évben is.