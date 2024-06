A vasárnapi koncert bevételét az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára ajánlja fel a kórus. A közönség hallhatja Praetorius Szép vagy muzsika, Bach-Gounod-Hajdú Sándor Ave Maria, Edvard Grieg Ave, Maris Stella, Farkas Ferenc Pataki diákdalok című kompozícióját, valamint felhangzik Franz Schubert: a-moll szonáta " Arpeggione" 1. tétele, melyet Zumbók-Jakobovics Nikoletta csellóművész és Dobos Sándor zongoraművész ad elő. A műsorban ezután többek közt Lassus: Zsoldos szerenádja, Ifj. Somorjai József Trubadúr mollban, Vangelis Conquest of Paradise című zeneműve következik. A világslágerek közül éneklik Elton John Can you feel the love tonight, valamint az ABBA: I have a dream című számát is, a zongorakíséretet Mezőfiné Dankó Andrea, Dobos Sándor, Varga Miklós adja, vezényel Kincses Ildikó.