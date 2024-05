- Tormaföldén az önkormányzat két temetőt gondoz, fejleszt – tájékoztatott Kondákor József, a település polgármestere. - Az elmúlt évben a lakosi temetőben, a falu déli részén készítettünk kovácsoltvas kerítést a faluprogram egy pályázata révén, idén tavasszal pedig a másik, a felső temetőben is ugyanolyan kerítést építettünk önerőből.

A polgármester arról is beszámolt, hogy eredményesen szerepeltek a Magyar falu program egy újabb pályázatán, az elnyert összegből hamarosan nekiállnak a lakosi temetőben a ravatalozó felújításának, mely magába foglalja a nyílászárók és a burkolat cseréjét, a festést, illetve a tető felújítását. Ezen kívül terveik közt szerepel még idén, hogy helyet alakítanak ki az urnás temetkezéshez is, úgynevezett urnaoszlopok kiépítésével egy térkövezett területen, illetve az új temetőrész előkészítése is megtörténik.