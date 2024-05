A sportos rendezvényre érkezők pénzadománnyal és egyéb felajánlással segíthetnek, hiszen az egyesület csakis ezzel az önzetlen összefogással tudja az orvosi költségeket állni, csökkenteni, illetve a mentett állatokat etetni, gondozni. A zumbára érkezők hozhatnak tápot, tisztítószert, takarót, plédet, gyógyszert, almot, játékot.

Tavaly is többször írtunk a bántalmazott és megmentett kutyusról, Néróról, aki azóta boldog német „állampolgár”, de beszámoltunk arról is, hogy önzetlen felajánlóknak köszönhetően befejeződtek az új kennelek építése, ahol a szervezet saját portáján látja el a mintegy hatvan állatot, 31 kutyát és 23 macskát vegyesen. Az egyesület legutóbb a Montessori iskola meghívására látogatta meg a zalaegerszegi intézményt, ahol a kicsik a felelős állattartással ismerkedhettek. Az iskola Laci kutyát virtuálisan is örökbe fogadta, így mostantól ők gondoskodnak róla.

Korábbi írásunk Néróról, aki már Németországban él boldogan. Az egyesület reméli, hogy többi mentvénye is hasonlóan ideális környezetbe kerül majd.