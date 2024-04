A Tipegő Bölcsőde is gyűjtött tápot a Bársonytalp egyesületnek 40 perce

Szamóca keresi az álom családját

A Bársonytalp Zala Egyesület gondozásában él Szamóca, aki a nagy hidegben surrant be egy ideiglenes gazdi lakásába. Ahogy írják, annyira fázott, hogy minden félelmét legyőzte, hogy meleg helyre kerüljön. Most ő mutatjuk be, valamint örömmel számolunk be arról, hogy a Tipegő Bölcsőde idén is a zalaegerszegi állatvédő szervezetnek gyűjtött tápot az Állatok Világnapján.

Mozsár Eszter Mozsár Eszter

Szamóca várja igazi családját Fotó: Bársonytalp Zala Egyesület

A közösségi oldalukon a Bársonytalpasok így írnak Szamóca történetéről: „fajtársaival szépen kijön, konfliktust nem kezdeményez, ha belekerül, akkor inkább menekülőre veszi, viszont az emberi érintéstől retteg. Szemein látszik, hogy szüksége van az érintésre, de a bizalma valami miatt nagyon megingott az emberben. Ideiglenes gazdijánál sokat fejlődött, de szüksége van még szelídítésre. Neki egy nyugodt, csendes környezetet képzeltünk el, ahol idővel szépen feloldódhat. Jutalomfalattal motiválható, ha türelmes vagy csodaszép kapcsolatot alakíthatsz ki vele.” A Tipegő Bölcsőde dolgozói és a szülők adományoztak tápot az egyesületnek

Fotó: Bársonytalp Zala Egyesület A cicalány ivartalanított, kb. 8-9 hónapos, korához képest kisebb, mint fajtársai. Chippel és negatív teszttel rendelkezik, örökbefogadási szerződés megkötése után költözhet új családjához. Az egyesület ugyancsak beszámolt arról, hogy a közelmúltban a közösségi oldalukon kértek segítséget az általuk mentett macskák támogatására, ellátására. A zalaegerszegi Tipegő Bölcsőde tavaly az Állatok Világnapján gyűjtött számukra adományokat, s idén ismét önzetlenül segítettek a dolgozók és a szülők. A tápokat, adományokat a közelmúltban juttatták el az egyesület számára. Az egyesület köszöni mindazoknak, aki segítik munkájukat. A gazdira város macskákat pedig ITT lehet megtekinteni.

