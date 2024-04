Minden erdei állat jobban fél tőlünk, mint gondolnánk. Ha közel kerülünk a vaddisznóhoz, nem szabad elfutni, mert az állat – és ez pl. egy kóbor kutya esetében is igaz – menekülő prédának néz, akit kergetni kell. Azt meg ugye nem kell mondani, hogy mindig ők a gyorsabbak, az ember jellemzően alulmarad egy ilyen helyzetben. A legjobb, ha lehúzódunk az út szélére vagy egy fa mögé állunk csendben,

mozdulatlanul, és elengedjük–írja a likebalaton.hu.

Esetleg óvatos léptekkel elkezdünk hátrálni a másik irányba. Ha ez nem segít, azt javasolják, tapsolni, hangoskodni kell. Tapasztaltam én is, hogy megijednek a zajtól, így akár a magunkkal vitt energiaszelet papírját is zörgethetjük, vagy futómellényeken síp is szokott lenni, az is hasznos lehet.