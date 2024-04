Csizmár Máté, a KIB senior tagja elmondta, a futópados futást váltóban és egyéniben is el lehet végezni, nincs megkötve sebesség, saját tempóra van bízva. Ismertette a további programokat. A kollégium előtti füves területen paprikás krumplit készítenek bográcsban, amellyel mindenkit megkínálnak. A teraszra babzsákokat helyeznek ki, és lesz zene is a hangulat kedvéért. Az est folyamán megrendezik a tipikus egyetemi ivójátékot, a sörpongot. Két csapat játssza, és az ellenfél poharaiba kell bedobni a labdát. Ha ez sikerül, a sört az ellenfélnek kell meginnia. Az nyer, akinek hamarabb fogy el pohara. Számháború is lesz, vegyes csapatokban, amelyekben egyaránt helyet kapnak a PTE egészségtudományi kar és a Zalaegerszegi Egyetemi Központ hallgatói. A KIB ugyanúgy, mint a HÖK, rendszeresen szervez programokat. Ilyen volt legutóbb a húsvéti megborulós tojástusa vetélkedő. A kollégiumi napok keretében szerda délután főzőversenyt, valamint foci- és röplabdakupát rendeznek.